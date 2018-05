El PP denuncia “la dejadez y abandono” del grupo de Gobierno con el Castillo de Santa Catalina

Juan José Cabrera Guelmes, portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, ante el Castillo de Santa Catalina.

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, a través de su portavoz Juan Josñe Cabrera, ha denunciado la “dejadez y abandono” del grupo de Gobierno (PSOE-CC) para el aprovechamiento del Castillo de Santa Catalina, conocido también por el Castillete, como un recurso turístico de inmenso valor, se indica en una nota de prensa del PP. Cabrera, afirma que en tres años “no se ha hecho absolutamente nada por potenciar este recurso”.

Sostiene que “la gestión de la instalación se ha mantenido exactamente igual desde la pasada legislatura, cuando el grupo Popular puso al frente a una persona de reconocida valía y que ha desarrollado una labor encomiable, además de la elaboración de un vídeo promocional sobre la historia del propio castillo”. Sin embargo, añade, “durante los últimos tres años “se ha abandonado de forma absoluta” el trabajo que era necesario proseguir para fortalecer” este recurso.

El portavoz del PP recuerda que el pasado mandato, “con el concejal Zacarías Gómez al frente de Cultura, se localizó un pasadizo subterráneo que presumiblemente comunicaba en el pasado el Castillo de Santa Catalina con el ex convento de San Francisco, que según la tradición oral servía de vía de evacuación y escape ante un posible ataque pirata”. “Hace más de un año, el grupo de Gobierno publicó un comunicado en el que Guadalupe González Taño anunciaba la recuperación del túnel gracias a la colaboración del Gobierno de Canarias. Se anunció en marzo de 2017. Qué se ha hecho en todo este tiempo, nada”, apunta Cabrera.

El ex alcalde del PP de la capital señaló que “lo último que nos han dicho del trabajo que hay que realizar para comprobar el alcance de este pasadizo, en el pleno del pasado mes de abril, es que creían que iban a venir de Patrimonio Histórico para hacer unas fotografías. Uno ya no sabe si lo que cuentan es en broma o en serio, la incapacidad del grupo de Gobierno de verdad que no deja de sorprendernos, pero que vengan ahora y nos digan esto después de descubrir lo que parece un túnel hace más de tres años... No tienen consciencia ninguna de la importancia que puede tener si se confirma que es un pasadizo del Castillete con San Francisco, con una historia detrás que contar”.

Cabrera “va más allá”, se señala en l anota, y afirma que “la cesión actual del Castillo de Santa Catalina se hizo por parte de los propietarios mientras se llegaba a un acuerdo de alquiler con opción a compra, con una tasación en la que ambas partes estaban de acuerdo”. El acuerdo “incluía una cláusula para que cualquier otra institución lo pudiera comprar, con lo que se abría la posibilidad a que el Cabildo o Gobierno de Canarias se implicaran en la operación”.

El portavoz popular explica que “cuando fuimos la pasada legislatura a la firma del acuerdo nos encontramos con problemas con la titularidad legal que no efectiva del inmueble. Hace dos años propusimos en pleno al grupo de Gobierno que se interesara de nuevo por este acuerdo y si fuera necesario que se diera asesoramiento jurídico para los trámites de la puesta en día de la propiedad. Y es que los propietarios nos dicen mañana que nos vayamos del Castillete, que cerremos las puertas y abandonemos la instalación, y lo tenemos que hacer. Así están las cosas, pero nadie hace nada por cambiarlas”.

Cabrera avisa de que “queda un año de mandato. Han pasado tres años y no se ha hecho absolutamente nada, y no solo con este castillo, que es el reflejo de cómo trabaja el Gobierno municipal, sino con otros temas de calado que están arrinconados, apartados. Están dando valor solo al día a día, sin ninguna visión de futuro”.