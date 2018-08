El PP de la capital pide aprovechar el ascensor para crear una ruta turística por San Telmo y la Luz

Juan José Cabrera, portavoz del grupo Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma; al fondo, la estructura del futuro ascensor urbano.

El Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, a través de su portavoz Juan José Cabrera, solicita al grupo de Gobierno (PSOE-CC) “el diseño de una ruta urbana por la zona de San Telmo y la Luz hasta el entorno de la plaza de Santo Domingo, aprovechando la futura puesta en marcha del ascensor urbano”, se indica en una nota de prensa del PP.

Cabrera defiende que “la parte alta de la ciudad no es tan solo un mirador privilegiado sobre el frente marítimo más vinculado al puerto, sino que además cuenta con una riqueza histórica y arquitectónica de gran valor, desde inmuebles de primer orden como la propia ermita de San Telmo y la Luz, con su retablo barroco o la representación de una nave procesional, el Galeón de San Telmo, hasta calles y rincones con personalidad propia que merecen ser recorridos. Sin embargo, a pesar de todo lo que tiene por ofrecer, es una de las zonas más desconocidas de la capital”.

El dirigente del PP entiende que con la puesta en marcha del ascensor urbano “tendremos una ocasión única de revalorizar todo este espacio con una ruta turística, pensando sobre todo en los miles de cruceristas que cada año tendrán la oportunidad de utilizar el elevador, abriendo opciones de desarrollo económico”. Se trata de una apuesta “para la que no podemos perder más tiempo”, sostiene.

A propósito, el portavoz del Partido Popular considera “necesario desde elaborar folletos con información detallada sobre las peculiaridades de este recorrido hasta mejorar la señalización, partiendo desde el propio puerto, o iniciar contactos con empresas del sector turístico que dispongan de guías con los conocimientos suficientes para organizar rutas por la parte alta de la ciudad”.

Juan José Cabrera, se apunta en la nota, “va incluso más allá” y cree que “si sabemos aprovechar las oportunidades que se nos abren con el ascensor urbano, las zonas de San Telmo y la Luz pueden convertirse en nuevos polos económicos, con la creación de establecimientos vinculados al sector turístico”.

El portavoz popular “hace especial hincapié” en que “la ruta tradicional que hacen los cruceristas por Santa Cruz de La Palma, que incluye desde Calle Real hasta la plaza de la Alameda pasando por Pérez de Brito o la Avenida Marítima, se mantendrá como una referencia, pero es indiscutible que si queremos que el turista esté más tiempo en nuestra ciudad y, por ende, incremente el gasto, debemos ofertar más espacios ricos en contenido, siendo la zona de San Telmo, La Luz y la plaza de Santo Domingo, hasta conectar incluso con la plaza de España, una de las que reúne todos los atractivos para atrapar al visitante”.

Desde el Partido Popular se pide al grupo de Gobierno “tener visión de futuro, adelantarse a los acontecimientos y no esperar hasta el último momento para acabar tirando de improvisación” pues “teme” que “al final la obra del ascensor esté terminada y no solo no se haya definido el modelo de gestión sino que además se pierdan oportunidades que desde el punto de vista del grupo Popular son básicas para justificar esta actuación”.

Por último, Cabrera propone a socialistas y nacionalistas “que se apoye en los grupos de la oposición para desarrollar estas iniciativas, olvidando las razones políticas para centrarnos en dar soluciones a Santa Cruz de La Palma”.