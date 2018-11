El PP exige cumplir el acuerdo institucional que garantiza la financiación de la estación de guaguas de la capital

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, a través de la concejal Marta Poggio, exige al grupo de Gobierno (PSOE-CC) que “cumpla con la declaración institucional aprobada hace ya seis meses para la firma de un convenio con el Cabildo para garantizar la financiación de la estación de guaguas de la capital”.

Poggio muestra su “sorpresa” y “estupor por la afirmación en sesión plenaria del alcalde, Sergio Matos (PSOE), de que el convenio con la institución insular no se iba a realizar porque ya tenían la palabra del presidente, Anselmo Pestana, de que la obra se iba a ejecutar y que con su palabra ya le era suficiente”.

La edil afirma que “por encima de lo que pueda creer el alcalde y de que comparta las siglas políticas con el presidente del Cabildo, está el cumplimiento de una declaración institucional aprobada en sesión plenaria para garantizar que la estación de guaguas se va a construir”. Y es que, apunta, “puede estar muy bien la palabra de Pestana o el compromiso verbal de cualquier otro representante público, cada uno está en su derecho de creer lo que estime oportuno, pero el acuerdo plenario fue la firma de un convenio, tener garantizada la financiación con independencia de que dentro de unos meses el presidente o el grupo de Gobierno sea el mismo o no”.

Poggio, se añade en la nota, es consciente de que “el proyecto que existe para esta ansiada infraestructura debe ser modificado no solo para tener en cuenta la variación de precios sino también los cambios de normativa, tal y como reconoció el propio Sergio Matos, por lo que los plazos que nos han dicho desde el Cabildo no son en absolutos reales y para el comienzo de las obras todavía vamos a tener que esperar bastante tiempo, a pesar de que el regidor municipal aseguró que iba a tener lugar antes de finalizar el año”.

En la nota señala que “estos retrasos y la incertidumbre que nuevamente se cierne sobre la estación de guaguas, nos deja al descubierto que la firma del convenio para garantizar su financiación es más que necesaria. Además de ser una obligación que el alcalde lo gestione para que se lleve a cabo, al ser un mandato plenario, los acontecimientos nos indican que hay que tener un documento de compromiso, que sea válido no solo en esta legislatura, que al paso que vamos nos tememos que no veremos poner ni la primera piedra, sino para amarrarlo para los siguientes años”.

La concejal del Partido Popular entiende que “lo que no podemos poner en riesgo por la palabra de un compañero de partido es la financiación de la estación de guaguas con sus 700 aparcamientos. Hasta ese punto no podemos llegar”. Además, se pregunta “si la firma del convenio es igual o no porque con el compromiso de Pestana ya es suficiente, qué razón existe para no firmarlo. En qué nos puede perjudicar”.

Marta Poggio considera que “la actitud que se está teniendo con esta declaración institucional “es exactamente la misma que el grupo de Gobierno ha mostrado con un número notable de mociones que se trabajan, se llevan a pleno, se aprueban y al final se guardan en un cajón y no se llevan a cabo, aunque es este caso es verdad que con una diferencia importante: la estación de guaguas es urgente, hay por fin fondos para ejecutarla, con millones en la cuenta del Cabildo que no se invierten y no podemos ponerla en riesgo por la desidia de quienes nos gobiernan”.