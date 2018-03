El PP rechaza el presupuesto de la capital por “irreal” y carecer de “proyectos de futuro” para la ciudad

Juan José Cabrera, portavoz del grupo Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.

El portavoz Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Juan José Cabrera, ha afirmado en una nota de prensa que su grupo “no ha tenido otra opción que votar en contra del presupuesto municipal, después de que el grupo de Gobierno (PSOE-CC) presentara un documento económico “irreal, sin credibilidad y sin proyectos de futuro”. El presupuesto para 2018 asciende a 17,2 millones de euros y ha sido aprobado este jueves por el pleno del Consistorio con los votos del grupo de Gobierno (PSOE-CC) y el del concejal no adscrito. PP, Nueva Canarias (NC) y Ciudadanos (CS) votaron en contra.

Cabrera defiende que “está muy bien intentar contentar al vecino con el arreglo de su calle, de su parque infantil o su plaza; incluso su casa de la cultura”. Sin embargo, “estoy seguro de que el ciudadano también querrá que sus hijos tenga una oportunidad en su ciudad para ganarse la vida, que tengan expectativas de futuro, y desde luego, con estas cuentas para nada le van a dar esa oportunidad”. Y ello, añade, “a pesar de que ya no es un presupuesto de supervivencia, sino que se disponen de recursos económicos suficientes para ser ambiciosos y mirar hacia adelante con decisión”.

El portavoz del grupo Popular denuncia que “no se contemplan partidas para acciones que hay que afrontar en 2018” y afirma que “no hay fondos ni para la puesta en marcha de la escuela infantil ni para la elaboración de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo), tampoco para la gestión del ascensor urbano o para actuaciones de la playa”. “¿Cómo y con qué presupuesto se piensa hacer?”, se pregunta Cabrera, quien además advierte de que “es un presupuesto irreal con partidas por ejemplo en Fiestas que ya están excedidas con respecto a lo aprobado. ¿Por qué no las cambian si conocen el dato desde hace tiempo? ¿Quieren que no se note el gasto desmesurado y sin control en el área de Fiestas?”.

El portavoz del PP sostiene que “el actual grupo de Gobierno no tiene credibilidad a la hora de presentar unas cuentas. El año pasado, por ejemplo, nos vendieron una partida de inversiones turísticas genérica que iba a servir para varios proyectos sin concretar. No se ha hecho absolutamente nada. El único proyecto que presentaron hace un año fue el parque de skate, uno sólo y ni han sido capaces de ejecutarlo. Este año ni eso; ninguna iniciativa”. Cabrera tiene “claro que a socialistas y nacionalistas no les cuesta nada poner una partida y luego hacer lo que les da la gana, al igual que hacen con las mociones aprobadas en los plenos que luego nunca se llevan a efecto”.

Cabrera hace hincapié en que “con este presupuesto aprobado por el grupo de Gobierno, dentro de un año estaremos igual o peor que ahora. Los problemas de aparcamiento, de población y de empleo, los más acuciantes para resolver, seguirán siendo la preocupación de los vecinos, e intuimos que la cosa irá a peor. Pero es que además ni valoran lo que se les propone. Muestran una falta de consenso y una desgana tal que llegamos a la sesión plenaria del presupuesto sin saber ni tan siquiera qué enmiendas aceptan y cuáles no de las que hemos presentado los grupos de la oposición. Ni del PP ni de NC ni de nadie. Les da todo igual”, sentencia Cabrera.

El portavoz del grupo Popular aclara que “no es una cuestión de ideología política. Ni tan siquiera de planteamientos de unos o de otros. Ya no es eso. Cada vecino de nuestra ciudad puede defender las ideas que mejor crea conveniente, pero la situación de falta de proyectos, de interés, esta parálisis es un dejarse ir que ha llegado hasta el punto de que acabará arrastrando a Santa Cruz de La Palma y eso sí que nos preocupa”.