El PP reclama al alcalde de la capital firmeza ante la pérdida de aparcamientos en los terrenos cedidos por Puertos

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Juan José Cabrera, ha mostrado su “preocupación por la reducción de plazas de aparcamiento que se está produciendo en la única gran bolsa de estacionamientos ubicada a la entrada de la ciudad”, y reclama al alcalde, el socialista Sergio Matos, que “abandone su habitual tibieza y sea por una vez firme frente a la Autoridad Portuaria en defensa del interés general de todos los ciudadanos”.

Cabrera expone que “la capital ya ha perdido en este suelo aparcamientos que fueron cedidos a una empresa de coches de alquiler, una reducción frente a la que el grupo de Gobierno (PSOE-CC) no ha sabido defender por incapacidad y apatía el interés de los vecinos y de los empresarios, disminución que ahora se podrá ver agravada con la petición de la Marina de disponer de una treintena de plazas en este espacio, lo que supone un grave perjuicio para la ciudad”.

El portavoz popular trasladó su preocupación al pleno municipal en la última sesión ordinaria, y “no sale” de su “asombro y desconcierto por la disculpa que el alcalde ofreció a su inoperancia ante la pérdida de plazas, al apuntar textualmente que ‘Puertos tiene el derecho de hacer lo que quiera en sus terrenos’, cuando la realidad es que Sergio Matos pertenece al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, donde se toman las decisiones”. O que “incluso”, añade, “el propio alcalde se atreva a decir ante el pleno que es una situación que no afecta a Santa Cruz de La Palma porque los que aparcan en esta zona son gente que viene de fuera, un planteamiento torpe al no darse cuenta de que si esa misma gente no encuentra estacionamientos en los terrenos de Puertos, acabará aparcando en otras plazas habilitadas en la ciudad y que normalmente sí son ocupadas por los vecinos”.

Cabrera afirma que “la relación histórica puerto-ciudad ha estado marcada por la búsqueda de acuerdos y consensos en beneficio del desarrollo de la actividad portuaria, pero también de los vecinos de Santa Cruz de La Palma”. “Puertos puede hacer lo que estime oportuno dentro de la legalidad y la obligación del alcalde es defender el interés general de todos los ciudadanos y no callarse y plegarse a las indicaciones de una institución, que es lo que parece que está haciendo”, subrayó.

El portavoz del PP considera que “el Puerto tiene otros espacios que destinar para hacer negocio con los coches de alquiler o con la Marina, haciendo modificaciones que eviten perjudicar a la ciudad restando aparcamientos que no son solo usados por los vecinos sino por muchos visitantes que acuden a Santa Cruz de La Palma para realizar sus compras y esto repercute en la economía local”.