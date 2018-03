La capital convoca las ayudas para que las asociaciones de vecinos realicen proyectos socioculturales y festivos

Juan José Neris.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha aprobado las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a Asociaciones de Vecinos para el desarrollo de proyectos socioculturales y gastos de funcionamiento y gestión durante el año 2018. Las bases de la convocatoria se encuentran disponibles en la página web municipal www.santacruzdelapalma.es, se informa en nota de prensa.

El concejal de Movimiento Vecinal de Santa Cruz de La Palma, Juan José Neris, recuerda que estas ayudas tienen por objeto “favorecer la vida en los barrios, el fomento del movimiento asociativo y el desarrollo de proyectos socioculturales y festivos por parte de las Asociaciones. Con estas ayudas pretendemos que las Asociaciones de Vecinos asuman mayor protagonismo a la hora de impulsar la vida en los barrios”, asegura el concejal.

Las actuaciones subvencionables tienen que estar enmarcadas en proyectos de carácter público e interés municipal, ya sean de ámbito sociocultural o festivo, con actividades que fomenten la participación ciudadana. También serán objeto de estas ayudas los gastos de funcionamiento y gestión de las Asociaciones, incluyendo el alquiler de la sede, material fungible, publicidad de actividades, equipamiento, desplazamiento, etc. En cambio no se subvencionarán actividades como celebraciones y comidas de hermandad que no sean en espacio público y para el público en general y estén enmarcadas en fiestas populares.

Podrán acceder a estas ayudas todas las Asociaciones Vecinales con sede social en Santa Cruz de la Palma que estén al corriente de sus obligaciones. La cuantía máxima a conceder a cada beneficiario no podrá superar el 100% del presupuesto del proyecto presentado, con un límite de 2.500 euros.

Las ayudas se concederán atendiendo a diferentes criterios de valoración. Se tendrán especialmente en cuenta a aquellos proyectos que tengan como fin primordial la participación ciudadana en asuntos públicos de quienes tengan especial dificultad para participar. Igualmente será computable el interés público, atendiendo a la repercusión del proyecto, así como la finalidad, difusión y número de personas beneficiarias.

El mantenimiento y sostenimiento de la Asociación, la calidad técnica y coherencia del proyecto y la coordinación con agentes sociales del entorno serán otros aspectos que se valorarán.