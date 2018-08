Las carreras de caballos regresan a las calles de la capital 18 años después

Las calles de Santa Cruz de La Palma volverán a ser escenario de la disputa de una carrera de caballos tras un período de 18 años. Un acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, a través de la concejalía de Deportes, y la consejería de Promoción Económica del Cabildo Insular, ha propiciado la celebración del primer Campeonato Virgen de Las Nieves, que se celebrará en la tarde de este domingo, día 5 de agosto, y que nace bajo el soporte del proyecto La Palma Ecuestre, impulsado por el Cabildo a través de la empresa pública Sodepal, que dirige el consejero Jordi Pérez Camacho, se informa en nota de prensa.

El campeonato constará de cinco carreras de caballos que se disputarán a lo largo de la Avenida de El Puente, con salida frente a La Recova y meta situada al final de la vía, a la altura del edificio Residencial Los Molinos. Las carreras darán comienzo a partir de las 19:00 horas y se enfrentarán sucesivamente los ejemplares Virginiano y El Duque, La Jueza contra Onix, Alaskan Move y Charles, Dream Ballack y Charmin Star y Arion contra Mister Leonard, cubriendo una distancia de 800 metros, con un considerable desnivel. El campeonato cuenta con la colaboración del Club Hípico Turf La Palma.

Para el concejal de Deportes de Santa Cruz de La Palma, Raico Arrocha, “que las calles de Santa Cruz de La Palma vuelvan a acoger una prueba ecuestre de estas características después de una larga ausencia supone una magnífica noticia para todos los aficionados al mundo del caballo. Será una jornada de gran espectacularidad y confiamos en que la asistencia de público y la calidad de las carreras garanticen la continuidad de este campeonato”.

Desde el año 2000 Santa Cruz de La Palma no disfrutaba del espectáculo de las carreras de caballo. En este intervalo se han celebrado ocasionalmente pruebas de carreras de sortijas, pero nunca de velocidad. Sobre la posibilidad de que estas pruebas se disputen en la playa, Raico Arrocha aclara que de momento esta opción no es factible, ya que la arena no está lo suficientemente asentada, lo que supone un riesgo para la integridad de los caballos, por lo que todavía habrá que esperar antes de que la playa pueda albergar estas carreras.