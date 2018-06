‘La Caixa’ colabora en la mejora del equipamiento de la Residencia de Mayores de Tazacorte

José Javier Pérez Llamas (c), director de la oficina de Caixa Bank de Tazacorte; Tatiana Rodríguez (d), concejala de Servicios Sociales del municipio; y Calixta Rodríguez directora de la Residencia de Mayores de Tazacorte.

La Obra Social La Caixa ha aportado 2.800 euros para la adquisición de camas articuladas para la mejora de la calidad de vida de los usuarios de la Residencia de Mayores de Tazacorte, informa el Ayuntamiento de la Villa y Puerto en una nota de prensa.

El director de la oficina de Caixa Bank de Tazacorte, José Javier Pérez Llamas, ha hecho entrega del cheque solidario a la concejala de Servicios Sociales del municipio, Tatiana Rodríguez, y a la directora de la Residencia, Calixta Rodríguez.

José Javier Pérez Llama ha señalado que “es una satisfacción poder colaborar con los servicios sociales de la Villa y Puerto de Tazacorte un año más. Desde la entidad que represento es un orgullo continuar apoyando cada año diversos proyectos que nos presentan desde el Consistorio en aras del bienestar de los más necesitados en el municipio. La Obra Social La Caixa apoya por segundo año consecutivo un proyecto local concediendo una subvención de 2.800 euros destinada a la adquisición de los recursos materiales más necesarios para mejorar la calidad de vida de los usuarios de la Residencia de Mayores municipal”.

Tatiana Rodríguez, en nombre de la Corporación municipal, ha indicado que con este acto se manifiesta “el compromiso que tanto la Obra Social La Caixa como el Ayuntamiento de Tazacorte asumen por el bienestar social de los vecinos del municipio y en especial de las personas mayores. Con esta subvención se adquiere material indispensable para dotar al centro con el mayor número de camas articuladas posible. No solo conlleva una mejora en la calidad de vida de los residentes, además favorece las condiciones de comodidad de los mismos en cuanto a cambios posturales, transferencias, etc. Es decir, además favorece la realización de las funciones del personal auxiliar del Centro, que muchas veces se ven dificultadas al no contar con camas adaptadas a las necesidades de nuestros usuarios y usuarias”.