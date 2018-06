NC critica que “nos sigan vendiendo la moto” con la ampliación del Puerto de Tazacorte

El coordinador local de Nueva Canarias en Tazacorte, Juan Miguel Rodríguez, señala en una nota de prensa que “el Gobierno de Canarias nos quiere seguir vendiendo la moto con su anunciado compromiso para la gestión de la ampliación del Puerto de Tazacorte, porque es una inversión que ni está ni se le espera en los Presupuestos de Comunidad Autónoma, correspondientes al ente público Puertos Canarios”.

“Tal es así que en los Presupuestos de este ejercicio sólo se contempla la ampliación del Puerto de Playa Blanca, con un inversión en esta primera anualidad de unos 8 Millones de euros y una inversión total prevista de unos 40 millones, que tendrán que consignarse en los Presupuestos en los próximos 3 o 4 años para un puerto que supera ya los 430.000 pasajeros anuales”, indica.

Además, asegura que “se acaba de adjudicar el contrato para la ampliación del Puerto de las Nieves, en Agaete, en Gran Canaria, en el que se prevé una inversión para un nuevo dique de otros 44,6 millones, un puerto que mueve ya más de 1 millón de pasajeros al año”.

“Quiere decir que entre ambos puertos -Playa Blanca y Agaete-, estamos hablando de una inversión que con los modificados e incidencias en este tipo de obras superará con toda seguridad los 100 millones de euros, en los que se va a concentrar la inversión de Puertos Canarios en los próximos 5 o 6 años debido al importante crecimiento del tráfico de buques, de pasajeros y de carga que se ha experimentado en esos puertos”, afirma.

Para el resto de Puertos Canarios, según se indica en la nota de prensa, “sólo hay prevista una inversión de 1.500.000 euros para el total de la red de puertos, entre los que se encuentra el Puerto de Tazacorte, en el que se sólo se prevé hacer una pequeña inversión en obras de mejora para la puesta en funcionamiento de la red contra incendios y una pequeña estación de pasajeros”.

“En este escenario, no parece serio ni creíble venir a contarnos que el Gobierno de Canarias va a gestionar una nueva ampliación de un puerto, como el de Tazacorte, que no tiene tráfico comercial alguno y en el que sólo hay previsto en este año la llegada de dos mini-cruceros, y, para colmo, en el que no han sido capaces ni siquiera de poner en funcionamiento y darle uso a la zona del dique intermedio realizado hace más de 20 años”, apunta.

“Por ello, lo que habría que exigirle al Gobierno de Canarias es que, como se ha venido haciendo desde Nueva Canarias en estos últimos años, se cierre un acuerdo definitivo con la empresa adjudicataria de la marina deportiva, obligándole a hacer las inversiones previstas en el pliego de condiciones de la concesión otorgada o, en caso contrario, se proceda a rescindir el contrato”, expone.

“Pero, desgraciadamente, la dejación del Gobierno nos confirma que quien se ha olvidado del puerto de Tazacorte es Coalición Canaria que, después de varios años demandándoselo desde NC, sigue sin exigirle a la empresa concesionaria que lleve a cabo las inversiones a las que está obligada para poner en servicio la dársena intermedia y el segundo dique que se construyó con la primera ampliación del puerto”, denuncia.

Por todo ello, prosigue el coordinador de NC, “el grupo de Gobierno municipal lo que debería hacer es exigirle a sus compañeros de partido en el Gobierno de Canarias que se traslade el Frío a la nueva zona pesquera para que la empresa concesionaria pueda hacer, como estaba previsto, el edificio comercial y de servicios en la entrada del Puerto, o exigirle también que se construya el Club Náutico, igualmente previsto en el contrato, y que hace años debería estar en funcionamiento”.

“Ya está bien de cantos de sirena, hablando de los miles de empleos que se van a crear, como si fuera el reparto de los panes y los peces, cuando ni siquiera han sido capaces de aprobar la revisión del Plan General, que fue “aprobado inicialmente y sometido a información pública en mayo de 2010 y sigue estancando a pesar de ser un documento estratégico para desbloquear las inversiones turísticas del municipio”, concluye.