El PSOE de Tazacorte critica ”la falta de seriedad" del grupo de Gobierno local “a la hora de tratar asuntos importantes”

Vicente Méndez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Tazacorte.

El PSOE de Tazacorte, en una nota de prensa, denuncia “la falta de seriedad” del grupo de Gobierno del Ayuntamiento de la Villa y Puerto, formado por Unión Bagañeta-Coalición Canaria (UB-CC), “a la hora de tratar asuntos importantes”. Indica que durante el pleno extraordinario y urgente del pasado día 27 de agosto, los grupos políticos del Consistorio votaron, cinco días antes de finalización del plazo, “la recalificación de unos terrenos en el municipio para que con la entrada en vigor de la Ley del Suelo continúen siendo urbanizables”.

La nueva Ley del Suelo de Canarias, apunta, “concede a los municipios un plazo de un año desde su entrada en vigor el pasado año para hacer unos trámites que permitan que los terrenos que no se hayan declarado urbanos en estos años sigan siendo urbanizables, si el Ayuntamiento lo puede justificar y el Cabildo de La Palma le da el visto bueno con un informe”.

Añade que “para realizar estos trámites, el grupo de Gobierno de UB-CC ha tenido desde el pasado 1 de septiembre de 2017 para realizar las gestiones necesarias para sacar adelante la permanencia como urbanizables de los terrenos ubicados en Tazacorte, junto a la calle Vicente Méndez, y en El Puerto, los terrenos localizados detrás del pozo”.

En el PSOE de Tazacorte, señala, “nos asombra que de nuevo y sin haber aprendido la lección de todos estos años de gobierno, UB-CC y su alcalde vuelven a llevar asuntos importantes y de vital importancia para nuestro pueblo el último día y a última hora ya que el plazo para realizar este trámite acababa el 1 de septiembre de 2018, y el pleno ha tenido lugar el pasado 27 de agosto”. Indica que “después de todo un año, se trae a debatir el asunto al pleno cinco días antes de finalización del plazo dado, y convocándolo con poco tiempo, para no variar, y no avisando a todos los miembros de la Corporación.”

“Por si esto no fuera suficiente”, subraya, “la recalificación de los terrenos requiere de la aprobación mediante un informe del Cabildo de La Palma donde se diga que se puede hacer lo que se está planteando; este informe nos consta que aún no se ha solicitado de forma oficial al Cabildo, algo que podía haberse hecho igualmente desde hace bastante tiempo”.

Agrega que en “el PSOE de Tazacorte tenemos claro que las cosas importantes para el municipio deben atenderse con la antelación suficiente para estudiar los temas, los informes, porque de no ser así volvemos a las mismas andadas ¿qué inversor en su sano juicio va a venir a desarrollar terrenos en nuestro pueblo si el Ayuntamiento comandado por UB-CC cuando lleva los asuntos importante de esta manera, en el último momento, a medio regular, cuando no mal?”.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento,Vicente Méndez, apunta que “el señor alcalde y el grupo de UB-CC no son conscientes que el modo en el que se hacen las cosas dice mucho de nuestro Ayuntamiento. Si lo dejas para el final, a falta de un informe del Cabildo, el que quiera traer dinero para invertir se lo piensa tres o cuatro veces por la inseguridad jurídica que platea ese proceder, además habiendo ya antecedentes”.

Los socialistas de Tazacorte, comenta, “tenemos claro que el alcalde no aprende la lección, después de todos los líos que hemos tenido y seguimos teniendo en el municipio con los asuntos urbanísticos y casos judiciales, se siguen haciendo las cosas deprisa, corriendo y sin el debate obligado entre los grupos políticos que representan a la ciudadanía. Luego se critica a los no apoyan las propuestas de UB-CC por obstruccionistas, sin reconocer que no se permite un debate con tiempo suficiente para tratar los asuntos importantes que afectan a Tazacorte”.

“Para el desarrollo económico y social de nuestro municipio es necesario que aquellos terrenos aptos para edificar se construyan en las debidas condiciones tanto estéticas como legales. Esa es la apuesta de nuestro grupo por lo que nos comprometemos a debatir con el tiempo y la antelación debida los asuntos urbanísticos, cuando toque”, declara Vicente Méndez. “Ahora bien, nada se va a conseguir si no hacemos las cosas bien y además que parezcan bien. Aprobar este asunto a cinco días de finalizar el plazo, sin discutirlo previamente entre los grupos políticos, como haría cualquier grupo de gobierno con vocación de entendimiento y responsable, sin informe del Cabildo, sin un informe jurídico extenso dando garantía legal a los posibles inversores de que lo que se está decidiendo no puede volver atrás, todo esto, es una prueba más de la escasa capacidad gestora del actual grupo de UB-CC”, añade el portavoz del PSOE.

El PSOE de Tazacorte, concluye la nota, apuesta por “el desarrollo de los terrenos de Tazacorte y el Puerto en los que se pueda construir, y empuja en esa dirección. Ahora bien, siempre desde el cumplimiento claro y transparente de las leyes, permitiendo el debate y la discrepancia, tratando los asuntos importantes del municipio con la antelación debida y con todos los informes técnicos necesarios”.