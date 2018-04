El PSOE de Tazacorte critica “las formas antidemocráticas” de UB-CC en el debate de presupuestos

Vicente Méndez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Tazacorte.

Los socialistas de la Villa y Puerto de Tazacorte “denuncian una vez más las formas antidemocráticas” del grupo de Gobierno de UB-CC a la hora de “afrontar el debate de los presupuestos de 2018”, se informa en una nota de prensa. Dicen que “el pasado 9 de abril, con los únicos votos del grupo de Gobierno UB-CC, se ha aprobado el presupuesto sin aceptar ninguna de las 13 enmiendas presentadas por el PSOE, ni tampoco las del grupo Mixto”.

A los socialistas de la Villa y Puerto de Tazacorte, señalan, “nos hubiese gustado poder felicitar a todos los vecinos por haber dotado al municipio de un presupuesto para este año 2018 equilibrado y, sobre todo, guiado por la justicia social, en el cual se ponga de manifiesto la preocupación por los colectivos vulnerables, por el apoyo a los emprendedores, la apuesta por los estudiantes, deportistas y asociaciones, que son el motor emocional y el futuro de nuestro pueblo”.

“Lamentablemente, no podemos felicitarnos, y por lo tanto apoyar este presupuesto para 2018 ya que una vez más, desde el grupo de Gobierno de UB-CC se siguen usando todas aquellas herramientas posibles para dificultar la participación de la oposición en el debate y tramitación del presupuesto. Prueba de ello es la única convocatoria para estudiar y consultar el presupuesto de la Comisión Informativa de Hacienda, en la cual deben aclararse todas las cuestiones de la oposición, en defensa de los derechos de los vecinos” afirma el portavoz municipal, Vicente Méndez

“Otra muestra de lo que decimos es su habitual forma de recortar al mínimo el periodo entre el momento en que se facilitan los documentos del presupuesto a la oposición, formados en este caso por 189 páginas más anexos, y la convocatoria de la Comisión informativa donde debe estudiarse, trabajar y consultarse el mismo. Este periodo, para precisar, fue de siete días con varias jornadas de fiesta por la Semana Santa y fin de semana de por medio, habiendo sólo dos días hábiles para leer el documento, estudiarlo, hacer consultas y cualquier otra gestión”, afirma el concejal socialista.

Además, los socialistas quieren insistir “en las continuas convocatorias que se realizan en horario laboral de mañana de las diferentes comisiones informativas y plenos no ordinarios imposibilitando, en la mayoría de los casos, que los concejales de la oposición puedan acudir a las mismas en condiciones de normalidad democrática y, aun habiendo hecho la solicitud en reiteradas peticiones en forma de ruego por parte del portavoz socialista en los plenos, y por escrito”, indica Vicente Méndez.

El grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento, agrega, “haciendo un ejercicio de responsabilidad solicita por escrito, vía correo electrónico en tiempo y forma, el aplazamiento tanto de la única sesión de la Comisión Informativa de Hacienda así como del pleno extraordinario convocado al efecto. Como respuesta, el grupo de Gobierno UB-CC acepta y propone aplazar la Comisión para el día siguiente pero negándose en rotundo a aplazar el pleno extraordinario donde iba a debatirse y votar por parte de todas las fuerzas representadas en la Corporación, como sucede en cualquier municipio normalizado, el presupuesto que guía las cuentas municipales durante el año corriente, aun a sabiendas que sólo podía acudir una concejala de los cinco que forman la oposición”, explica.

“Durante la Comisión Informativa, y ante las preguntas necesarias para conocer los detalles del presupuesto, el grupo de UB-CC vuelve a mostrar su carácter más sectario. Se muestran esquivos, reacios y molestos al contestar, adoptando, como es habitual, una postura poco colaboradora y defensiva, como si responder fuera conceder algo a un enemigo y no el derecho a participar de un ejercicio de responsabilidad y deber democrático. La respuesta del grupo de Gobierno UB-CC es ya un clásico en los debates sobre presupuestos”, declara Vicente Méndez. “Se limitan a censurar las preguntas aludiendo a que este presupuesto es como el del año pasado, pero acaso este municipio no ha cambiado en algo desde hace un año, no son mayores o diferentes, en su caso, las preocupaciones, necesidades y/o problemas de los vecinos, no ha cambiado el panorama nacional, regional, la situación económica, las leyes, etc. Lo cierto es que esa frase suena a pretexto para no contestar a las preguntas que consideran incómodas, y que por otro lado forman parte de nuestro cometido como oposición”, recuerdan los socialistas.

“A pesar de los sucedido con los tiempos y convocatorias para la Comisión Informativa de Hacienda, y la conocida ausencia de dos de los concejales socialistas por motivos laborales, y del resto de concejales de la oposición, se celebra un pleno amputado parcialmente a conciencia; la compañera concejala socialista presente defendió las enmiendas al presupuesto que planteó el Partido Socialista de Tazacorte para, en la medida de lo posible, mejorarlos, obteniendo el voto en contra para todas las propuestas, entre las cuales se encuentran aumentar presupuesto para actividades de los mayores de la residencia y mejoras del equipamiento, mejora y embellecimiento en los barrios del municipio, mejora de los baños públicos de la zona de la playa, construcción de un baño adaptado en pabellón de usos múltiples y puerta de emergencia, equipamiento del piso tutelado que tiene cedido el Ayuntamiento para fines sociales, proyecto de zona verde en el vertedero improvisado por encima de la urbanización El Carmen, entre otras “, detallan

“A pesar de nuestra predisposición, siempre enriquecedora, el resultado del pleno extraordinario no es diferente al habitual cuando se trata de abordar cuestiones importantes. Las enmiendas presentadas con fecha 5 de abril, 4 días antes del pleno, no son apoyadas, y el presupuesto es aprobado con los votos en solitario del grupo de Gobierno, unos presupuestos que entendemos que no son buenos para Tazacorte”, afirman los socialista.

El PSOE de Tazacorte pide al Grupo de Gobierno que “abandone el sectarismo y adopte una actitud democrática y responsable, pedimos que no se utilicen los horarios de comisiones informativas y plenos para evitar la participación de los grupos de la oposición en las mismas y en las debidas condiciones. No es democrático ni positivo para el municipio, por mucho que les resulte más cómodo, no tener que responder y contestar a las preguntas y cuestiones que pueda plantear la oposición, lo cual es nuestro deber y responsabilidad, por mandato legal”, sentencia el portavoz Vicente Méndez.