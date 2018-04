Tazacorte aprueba el presupuesto para el 2018 por importe de 5,1 millones de euros y "alcanza su estabilidad financiera"

El presupuesto del Ayuntamiento de Tazacorte para 2018 asciende a 5.150.835,32 euros y ha sido aprobado este lunes por el pleno del Consistorio con los votos a favor del grupo de Gobierno (UB-CC), la abstención de la oposición del grupo PSOE y el voto en contra del grupo Mixto.

El presupuesto “se presenta sin déficit inicial, siendo la liquidación de 2016 cerrada con remante positivo y con las mismas previsiones para la liquidación del ejercicio 2017”, se informa en nota de prensa del grupo de Gobierno.

María del Mar Pérez, concejal delegada de los Servicios Económicos de Tazacorte, destaca que “se puede decir que en términos económicos el Ayuntamiento ha alcanzado un estado de normalidad y estabilidad financiera. Se cumple trimestralmente con la estabilidad presupuestaria y la regla del gasto. El período medio de pago a proveedores se ha mejorado significativamente, no se han solicitado nuevas operaciones de tesorería, puesto que no hay tensiones económicas que lo requieran”. “A pesar de estos datos positivos, este grupo de Gobierno sigue actuando con cautela haciendo una estimación prudente de los ingresos y racionalizando los gastos, pero no cabe duda de que es un dato económico significativo del compromiso adquirido por este grupo de Gobierno en continuar trabajando desde nuestro esfuerzo e ilusión en aras de una administración local saneada y lograr una estabilidad económica para afrontar con garantías el futuro de nuestro Pueblo”, añade.

“Es un presupuesto elaborado con criterios que se ajustan a la realidad económica actual de la Corporación. Se destina en un 40,5% a Servicios Públicos Básicos, Protección y Promoción social en un 13.19% y Producción de Bienes Públicos (sanidad, educación, cultura, deporte, ocio y tiempo libre) para la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos en un 12.51%, lo que suma un total del 66,20% del Presupuesto General, que deja claro cuál es la intención presupuestaria del grupo de Gobierno. Por mucho que la oposición se empeñe en el desprestigio político de este grupo, lo que habla realmente es de la evolución plasmada en los resultados económicos de los ejercicios”, afirma.

El alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez Martín, ha señalado que se trata de unos presupuestos "muy trabajados", y felicita a la Concejalía de Hacienda y el equipo técnico municipal de ésta área por “su labor que han llevado a la normalidad y a la estabilidad financiera de la entidad local”. El primer edil afirma que “se trata de unos presupuestos que han tenido como primer objetivo reflejar nuestra realidad, que cuentan con equilibrio de ingresos y gastos, cumpliendo con la legalidad, y que además cubren la atención a nuestros vecinos”. En esta línea subrayó que “en unos momentos en los que el Estado exige grandes esfuerzos a los ayuntamientos para que devuelvan la deuda en un plazo muy corto, complicando así las posibilidades de inversiones, el Ayuntamiento de Tazacorte ha sido capaz de plantear inversiones en estos nuevos presupuestos que repercutirán en la mejora del día a día de los ciudadanos”. “Cabe destacar el capítulo 6 del presupuesto de gastos donde sufre un incremento con respecto a ejercicios anteriores, se apuesta por inversiones que diversifican la economía local, con proyectos que este grupo político UB-CC ve necesarios para el desarrollo del municipio. Todo ello en un marco esperanzador como es la estabilidad económica de esta administración local”, concluye.