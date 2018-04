UB-CC califica de “irresponsable” a la oposición de Tazacorte por “la falta de interés” en la elaboración del presupuesto municipal

Desde la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Tazacorte se ha manifestado “el malestar existente en el grupo de Gobierno (UB-CC) ante una constante falta de interés, lo que se traduce en irresponsabilidad política, por parte de los concejales de la oposición (PSOE y grupo Mixto) en la preparación y presentación de enmiendas para participar en la aprobación del presupuesto general del Consistorio para 2018”, se indica en una nota de prensa del Ayuntamiento. “Algo que ya ha ocurrido de forma repetida en las pasadas anualidades de 2016 y 2017”, subraya.

María del Mar Pérez, concejal delegada de los Servicios Económicos de Tazacorte, se apunta en la nota, “le sorprende que, pese a esa actitud irresponsable, la defensa de estas formaciones para justificar su inoperancia política en el cumplimiento del encargo que recibieron de las urnas de defender los intereses de su pueblo y que continuamente incumplen con falta de interés, es la de lanzar acusaciones en redes sociales carentes de fundamento”.

La edil de Unión Bagañeta-Coalición Canaria (UB-CC) explica, “para conocimiento público, que el pasado 26 de marzo se enviaba a todos los concejales de esta Corporación la propuesta del grupo de Gobierno UB-CC del proyecto de presupuesto municipal para 2018, para que pudiesen aprovechar el periodo vacacional de Semana Santa”. Adjunto, añade, “se envió la convocatoria de la Comisión Informativa Especial de Cuentas, Hacienda y Presupuestos para el día 2 de abril, fecha en la cual, y media hora antes de celebrarse la Comisión y por vía telefónica, se comunica por parte de los concejales, tanto del PSOE como del Grupo Mixto, que les será imposible asistir a dicha Comisión, solicitando un aplazamiento de la misma, acordando que se haría el día 3 de abril y además pidieron que se cambiara el horario de celebración para por la tarde”. Desde el grupo de Gobierno “se acordó posponerla y celebrarla en horario de tarde, tal y como lo habían solicitado. Sin embargo, el día 3 se celebra la Comisión con un único punto en el orden del día, Presupuesto General de la Corporación, ejercicio 2018, con la asistencia de los tres miembros de UB-CC y un miembro del PSOE, no asistiendo el concejal del grupo Mixto, que comunica vía telefónica que le es imposible y que solicitará una segunda Comisión”.

“En dicha Comisión”, continúa, “se hace saber por parte de la concejala del PSOE que es en la segunda Comisión donde su grupo político hará propuestas. Que hoy sólo asisten para hacer preguntas y aclarar dudas sobre el presupuesto. Entre esas preguntas y dudas se plantean textualmente las siguiente: ‘El contenido del presupuesto no se sabe, está global, pero no se sabe dónde va’ ‘¿Qué persona se encarga en estos momentos del padrón municipal?’ ‘¿Qué son Otras Remuneraciones/Funcionarios centros doc. de ense ñ anza preesc olar y primaria y educaci ó n especial... o si el colegio de Tazacorte es de enseñanza especial?’. En total se hicieron muchas preguntas más en esta misma línea, a las cuales se les dio respuesta a todas y cada una de ellas. A esta información tendrá acceso cualquier persona que así lo desee en la Sede Electrónica de la página del Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte, en el acta del P¡pleno al que corresponda esta Comisión.

“En ningún momento”, afirma Pérez, “a la Concejal del PSOE se le negó la respuesta a las preguntas formuladas o se le negó la aclaración de las dudas planteadas. Si durante los nueve días que los concejales de la oposición tuvieron el proyecto de presupuesto 2018 de UB-CC para examinarlo no les dio tiempo de hacerlo, ni de hacer las propuestas que creyeran oportunas, creo que no es un problema del resto de la Corporación y no quiere decir que para los concejales de UB-CC haya leyes especificas que sólo nosotros conocemos y mucho menos creo que sea saltarnos el Reglamento de Organización y Funcionamiento, tal y como indica el PSOE Tazacorte en las redes sociales”.

La concejal de Hacienda señala que “lo que sí es vergonzoso (término que utilizan ellos en su escrito en redes), es la actitud de irresponsabilidad y de falta de interés que demuestran en el día a día los grupos políticos de la oposición del Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte”.

El presupuesto de “una entidad local, insiste, “es un documento que debe ser tomado con seriedad y compromiso de trabajo. Llevo varios ejercicios oyendo por parte de los concejales de la oposición frases como: ‘No he tenido tiempo de mirarlo’, ‘Son pocos días y no he podido estudiar la documentación’ y muchas más similares. Ser concejal es ponerse al servicio público para el gobierno y administración de la actividad municipal acorde a la legislación vigente para tal fin”.

Añade que "fue el viernes 6 de abril cuando, tanto el PSOE como el grupo Mixto, han presentado por registro de entrada de este Ayuntamiento enmiendas al proyecto de presupuesto de UB-CC ¿de donde han sacado el tiempo ahora? No hubiese sido lo mismo traerlas el día 3 de abril a la Comisión Informativa de Hacienda cuya función es la debatir estas cuestiones? ¿O desconocen el fin para el que pertenecen y forman parte de dicha Comisión?".

"Queda claro que el grupo de Gobierno de Tazacorte ha presentado y trabajado en un proyecto de presupuesto 2018 de forma seria, responsable y coherente. Otros no lo han hecho en toda la legislatura", concluyó María del Mar Pérez.