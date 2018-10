El tijarafero Juan José Rodríguez logra el 11º puesto en el Campeonato del Mundo de Carreras de Obstáculo

Juan José Rodríguez durante el campeonato.

El 20 de octubre se disputó en Londres el Mundial de OCR, donde el palmero Juan José Rodríguez representaba a España junto a su compañero Isra Ferrero. El atleta Juanjo Rodríguez, natural de Tijarafe, viajó este fin de semana a Londres para competir en el OCR World Championship, donde se jugaría el título del mejor del mundo con los especialistas de esta disciplina. Con un recorrido exigente y ante las miradas de todos los amantes de las carreras de obstáculos, Rodríguez dio la cara y regresará a Canarias con la satisfacción del trabajo bien hecho, se informa en nota de prensa.

El joven de 23 años finalizó en la undécima posición de la general, como segundo español y, también, segundo en su categoría de edad. “Estoy muy contento, la verdad es que ha sido un año bastante complicado porque he salido de una lesión que pensé que me apartaría de esta carrera, pero estoy aquí y veo que puedo dar mucho más. Tengo mucho margen de mejora y entrenar ciertas habilidades porque aún estoy entrenando”, señalaba tras finalizar. “El Mundial de OCR es el evento que más me ha llenado”.

Para el joven atleta, su experiencia en el Mundial “ha pasado por varias etapas. En la primera estaba, sinceramente, acojonado, porque no sabía si podría desenvolverme en ciertos obstáculos porque no los había probado nunca. No sabía si podría ser capaz de pasarlos”. No obstante, fue en la segunda mitad donde comenzó a mejorar, “en la segunda parte me lo empecé a creer, podía terminar y completar una buena carrera. Ahí empecé a correr como un loco hasta un obstáculo que tenía en mente con el que tenía cierta duda de poder hacerlo con soltura. A partir de ese obstáculo, fue todo o nada: correr, correr y correr hasta poder meterme en el Top-10. Por desgracia, a falta de cuatro obstáculos, donde pequé de falta de habilidad y experiencia, me pasaron cuatro compañeros y al final terminé undécimo”.

Juan José cataloga el evento como “inigualable”, pues, señala, “es el que más me ha llenado. Nunca había sentido lo que sentí. El nivel es una pasada, era todo perfecto y ojalá que el próximo año podamos estar en otro campeonato así con más habilidades para poder seguir creciendo”.

Benjamin Arrocha Pérez, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Tjarafe, manifiesta que “es una gran satisfacción que un deportista tijarafero participe en el OCR Word Championshp, quedando undécimo en la general, segundo español y segundo en la categoría de su edad, a nivel internacional en este tipo de competición de gran dureza y que cada vez esta más en auge. Como concejal de Deportes aprovecho este medio para enviarle mi más cordial felicitación por este gran logro deportivo”.

Marcos Lorenzo, alcalde del Ayuntamiento de Tijarafe, declara que “estamos inmensamente orgullosos del nivel que este joven tijarafero, del barrio de Tinizara, ha demostrado en, nada más y nada menos, que un campeonato mundial de carreras de obstáculos. La trayectoria y, sobre todo, la personalidad sacrificada y ganadora de Juan José Rodríguez seguro que nos va a deparar muchas más alegrías al deporte canario y tijarafero. Sin lugar a dudas, Juanjo nos está demostrando, prueba tras prueba, que su lema personal duro como un hueso es muy acertado".