Tijarafe acoge unas jornadas sobre el origen del poblamiento indígena en Canarias

Las jornadas sobre el origen del poblamiento indígena en Canarias, Raíces, se celebrarán los días 15, 16 y 17 de noviembre en el salón de plenos Ayuntamiento de Tijarafe, organizadas por el propio Consistorio y bajo la coordinación técnica de A. José Farrujia de la Rosa, se informa en nota de prensa.

“Dentro de dichas jornadas, se abordará el siempre atractivo debate sobre la procedencia y forma de arribada de los primeros pobladores a Canarias; se llevará a cabo desde diversos enfoques, como el análisis de las técnicas agrícolas y las estrategias de subsistencia de los indígenas canarios o los estudios genéticos y la determinación de los focos de procedencia de los primeros pobladores. Así mismo, se debatirá sobre las relaciones culturales entre Canarias y África y se expondrán las distintas teorías que se han desarrollado hasta el momento para explicar el problema de los orígenes del primer poblamiento. También se darán a conocer los resultados de los últimos trabajos arqueológicos desarrollados en la Cueva de Las Mejoras, ubicada en el Barranco de Los Gomeros, en Tijarafe”, explican.

Tras la presentación a las 19:30 horas, las jornadas comenzarán el jueves 15 a las 20:00 horas con la proyección del documental Canarias Amazigh. Tras las huellas de los antiguos canarios (2017), dirigido por Antonio Bona y Pablo Rodríguez de Desenfoque Producciones.

El viernes 16, a las 18:00 horas, el catedrático de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid, Víctor Fernández Martínez, presentará la ponencia La Prehistoria final del Norte de África y su relación con Canarias. Una hora después, a las 19:00 horas, será el turno de A. José Farrujia de la Rosa, doctor en Historia y miembro de la Sociedad Española de Historia de la Arqueología, quien expondrá Raíces: el poblamiento amazigh de Canarias. El día acabará con un debate abierto al público.

El sábado 17, último día de estas jornadas, comenzará a las 17:00 horas con la ponencia La ocupación benahorita en el Barranco de los Gomeros (Tijarafe), de Javier Soler Segura, doctor en Historia y miembro del Proyecto Occidente, investigación arqueológica integral en el Barranco de Los Gomeros en Tijarafe, impulsada por el Ayuntamiento de Tijarafe y en la que también participan los doctores Francisco Pérez Caamaño, Gema Pérez González y Agnès Louart. A las 18:00 horas, Rosa Fregel, profesora del Departamento de Genética de la Universidad de La Laguna, presentará Evidencias genéticas sobre el poblamiento de Canarias. Mientras que Jacob Bentejui Morales Mateos, investigador del Programa Ramón y Cajal, del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias, abordará a las 19:00 horas La aportación de la arqueobotánica al conocimiento del poblamiento y la agricultura indígena de las Islas Canarias, para finalizar a las 20:00 horas con un debate abierto al público.

Todos los actos contenidos en el programa de las jornadas sobre el poblamiento indígena en Canarias podrán ser seguidos a través de la página de Facebook del Ayuntamiento de Tijarafe.

Para el coordinador de estas jornadas, A. José Farrujia de la Rosa, “iniciativas como la del Ayuntamiento de Tijarafe permiten descentralizar la cultura y el conocimiento sobre una etapa clave en el devenir de la historia de Canarias. El perfil divulgativo de las ponencias permitirá que el público no versado aprenda cuestiones básicas sobre los primeros momentos de ocupación humana en Canarias”.

Por su parte, José Policarpo Martín, concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de Tijarafe, señala “creemos que el patrimonio cultural supone uno de los activos principales de nuestro municipio. Hemos apostado por conocimiento, conservación y puesta en valor como legado cultural y recurso económico, realizando acciones como el pasado campus de arqueología o estas jornadas científicas sobre el poblamiento prehispánico, que satisfarán la sed de conocimiento sobre nuestro pasado que hemos detectado”.

Finalmente, Marcos Lorenzo, alcalde de Tijarafe, afirma que “nos hemos marcado el ilusionante reto de convertir a Tijarafe en un referente de la investigación y la divulgación de nuestro pasado aborigen. Un rico legado cultural del que debemos sentirnos orgullosos, pero para ello es imprescindible realizar previamente los estudios pertinentes para conocerlo. Es imposible proteger algo que no se ama y no se puede amar algo que no se conoce”.