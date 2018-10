Vecinos de Tijarafe se quejan de una torre de telecomunicaciones que “no cumple la normativa”

La torre de telecomunicaciones instalada en Las Cabezadas, en el municipio de Tijarafe, en el entorno de El Time, que ha sido precintada por el Ayuntamiento por incumplir la normativa, preocupa a un grupo de vecinos que residen en las inmediaciones. Esta infraestructura, aseguran, “es la más alta de la zona y no está balizada por lo que puede interferir con la navegación aérea, especialmente con los helicópteros de extinción de incendios”, han señalado a La Palma Ahora.

Asimismo, consideran que la torre, que se encuentra emplazada en medio de las que ya existían en este enclave, “no tiene ninguna placa que indique qué facultativos dirigieron la obra, en cuanto a diseño y ejecución”. Subrayan que “no se distingue en la estructura marca de fabricante, ni modelo, ni marcado CE”. Detallan que “la tornillería presenta óxido y la estructura parece golpeada, como si fuera recuperada de otro uso anterior, por lo que es lógico pensar que ya cumplió su vida útil”.

La torre, en la imagen, es la más alta de la zona.

Los vecinos hacen hincapié en que “si una torre no está bien balizada puede ocasionar algún conflicto con el tráfico de aeronaves, y si no se encuentra convenientemente cimentada y se colapsa, puede afectar a las otras torres adyacentes que dan servicios vitales a una amplia zona (Los Llanos de Aridane, Tijarafe, Tazacorte, El Paso, Fuencaliente y parte de la isla de El Hierro) de radio, telefonía y comunicaciones digitales, no solo a la población civil si no también a los cuerpos y fuerzas de seguridad”. En este sentido, recuerdan que “esta situación ya se ha producido con anterioridad en La Palma en infraestructuras de telecomunicaciones como la torre tubular de Montaña del Molino, en Barlovento, o la torre de celosía de Llano Clara, en San Andrés y Sauces, con el consiguiente apagón de las telecomunicaciones durante un largo periodo en el área afectada, por lo que debemos evitar errores del pasado”.

Precisan que “no nos oponemos a que se instale la torre de Las Cabezadas pero pedimos que se haga con todas las garantías ambientales y minimizando el impacto visual tal y como indica el reglamento, y con el preceptivo proyecto y material homologado”. Exigen que “cumpla con todos los preceptos técnicos y legales para su correcta instalación”, y recuerdan que está ubicada, además, en “zona protegida”.

Los vecinos se muestran partidarios de que el Ayuntamiento promueva “un centro único donde se agrupen todas las telecomunicaciones en una sola torre y se desmonten todas las demás que están instaladas en la cordillera”. De esta manera, afirman, “cualquier operador, desde el minuto cero, podría empezar su actividad, y así ganamos todos: menos torres y más facilidades para incrementar los servicios en toda la comarca”.

El alcalde de Tijarafe, Marcos Lorenzo, ha indicado a este digital que “los promotores saben que tienen que cambiar la torre de ubicación y están dentro del proceso de legalización, porque se montó sin autorización y se paralizó”. Recordó que “desde la época en la que yo fui alcalde, del 2007 al 2011, tenemos una ordenanza para las antenas en Tijarafe y hay que cumplirla, y eso es lo que le hemos pedido al último instalador que vino”. Aclaró que “la torre nunca ha estado emitiendo, tienen que terminar de legalizarla, y eso incluye moverla del lugar en el que se encuentra porque está en un suelo que en su día arrendaron otros operadores”.

Los vecinos denuncian que los tornillos están oxidados.

No obstante, Lorenzo reconoció que “allí no hay ningún operador que esté bien ubicado; tenemos un problema porque, por un lado, está el servicio público y por otro la legalidad urbanística, y en aquella zona legal no hay nada, están fuera del área que el Cabildo delimitó erróneamente como espacio de telecomunicaciones”.

Explicó que “el Plan Insular de Ordenación establece una franja de 200 metros más o menos que se mete de El Time hacia abajo y que afecta no solo a la parte de las telecomunicaciones sino que provoca también un problema en una serie de establecimientos turísticos que ahora quedan en el limbo porque se les prohíbe el desarrollo, incluso la instalación de nuevas casas”.

Según Marcos Lorenzo, el Cabildo se ha comprometido a solventar este problema pero, dijo, “los cambios normativos van despacio y están dificultando que esos y otros operadores puedan normalizar su situación”.

“Hay también un tema de protección paisajística, porque el documento de gestión del Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias establecía criterios de protección de los bordes de El Time, pero sobre esa delimitación, que cubre los primeros metros, nunca se metió ese espacio a ordenar ni a prohibir nada en los segundos metros, en el borde, por lo que se podía tener allí esa área de telecomunicaciones al permitirlo el plan municipal”, relata Marcos Lorenzo, quien entiende que “lo lógico es que se ordene ese espacio para que se sitúen allí todas las antenas y no se produzca una ubicación desordenada que está en el limbo jurídico y que afea el paisaje”.