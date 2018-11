Carlos Costa y Jonay Martín protagonizan este sábado el ciclo Café Concierto de Mazo

El contrabajista Carlos Costa y el guitarrista Jonay Martín protagonizan este sábado 1 de diciembre una nueva entrega del ciclo musical Café Concierto. La cita tendrá lugar a las 20:00 horas, en el Museo Casa Roja de Villa de Mazo.

El tinerfeño Carlos Costa estudió en Los Ángeles, aunque la base de su formación ha sido autodidacta. Entre sus estudios, destaca los que ha realizado con otros contrabajistas como Stukowski, Alain Bourgignon, Mark Dresser, Mark Helias o Ben Street, además de con otros músicos como Ralph Alessi, Tomas Fujiwara, Miles Okazaki, Steve Coleman, Gerald Cleaver, Marc Ducret, Andy Milne, Sergio Brandao, Matthew Garrison o Jeff Andrews, entre otros.

Carlos Costa ha participado en numerosas grabaciones con diversos músicos y entre sus trabajos destacan Espacios, con su banda Jet-Set, Energy, proyecto en el que participó con el batería José Miguel Méndez y el guitarrista Manolo Rodríguez, y otros como Both sides of the coin o El péndulo de Foucault, con el proyecto Dos caras de la misma moneda.

En el ámbito de la improvisación, Carlos Costa, ha sobresalido con sus trabajos 1+1=1, del dúo CoZta-RodrígueS; Door of no return, en solitario, y Makaronesia, con Manolo Rodríguez y Ernesto Rodríguez, entre otros muchos. En lo últimos años, tras su paso por la School for Improvisational Music, ha realizado conciertos con músicos como Manolo Rodríguez, Tim Berne, Tomas Fujiwara, Ingar Zach, Wade Matthews, Javier Pedreira, Kike Perdomo, Abdul Moimeme, Ernesto Rodrigues y Paloma Carrasco. Actualmente imparte clases en la Escuela de Música Guillermo González, en La Laguna, y ha realizado la traducción al castellano del método del contrabajista Mark Dresser.

El guitarrista Jonay Martín, también natural de Tenerife, es, además, compositor y maestro especialista en educación musical. En sus primeras apariciones tocó en grupos de pop-rock locales como El Crimen o 79. Cursó sus estudios con músicos relevantes de la isla como Manolo Rodríguez, Eliseo Lloreda, Ruskin Herman, Juan Carlos León “Mosco”, José Carlos Machado y Sergio García. Además, asistió a clases maestras con Jim Hall, Lage Lund, Stanley Jordan, Jonathan Kreisberg, Albert Bovert, Dani Pérez, Jordi Bonnell, Andreu Zaragoza, Dick Oatts, Albert Villa, Martín Leiton, Torsten de Winkel, Albert “Tottie Heath”, Jordi Rossi, Michael Kanan, entre otros.

Jonay Martín ha actuado en conciertos destacados como el Concierto de Cantautores, con Náyade, en 2004; Festival de Jazz de Santiago del Teide, con David K. Williams Quartet, en 2005; Festival Semillas, con Fuga Proyect, en 2014; o en Natura Jazz 2015, entre otros.

El tinerfeño ha formado parte de varias formaciones con músicos como David K. Williams e Iván Bargas, ambos primeros intérpretes de jazz en las islas. También ha compartido escenario con Felu Morales, José Carlos Machado, Roberto Amor, Ancor Miranda, Ruimán Martín, Fran Rodríguez, Che Trujillo y José Miguel Méndez “Churchi”. Además, ha sido guitarrista acompañante de Chago Melián y ha realizado duetos con los trompetistas Leonardo Torres e Idafe Pérez. También ha colaborado con Natanael Ramos Trío, del cuarteto de Kike Perdomo.

En 2015 grabó su primer disco Anixua como líder con la colaboración especial de Julio Tejera al teclado, Roberto Amor a la batería y José Carlos Machado al contrabajo.Ha impartido clases particulares de guitarra tanto privadas como en la Academia de Musicanarias y Musical Orotava.

En el ciclo Café Concierto la actuación se divide en dos partes. Durante el descanso el público asistente puede disfrutar de un café con pastas. El precio de la entrada es de 2 euros y se puede comprar desde una hora antes de cada concierto.