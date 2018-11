II Semana Cultural de la Casa Regional de La Palma en Tenerife

Casa Regional de La Palma en Tenerife. SANTIAGO JORGE

Cuando pensamos en los emigrantes palmeros/as, siempre nos vienen a la mente aquellos barcos que llevaron a nuestros abuelos y padres a Cuba y especialmente a Venezuela. La realidad es que el palmero/a, también emigró a la península y a otros países, por lo que se suele decir que “en cualquier parte del mundo hay por lo menos un palmero/a”, no podemos olvidarnos de la emigración interinsular, casi siempre de las islas menores a las mayores, siendo Tenerife un punto de referencia muy importante que aún hoy en día se mantiene intacto. La Universidad de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, las zonas turísticas y algunos pueblos están llenos de palmeros/as de varias generaciones afincados y perfectamente adaptados.

He escuchado con frecuencia varias cifras no contrastadas, que oscilan entre 30.000 y 50.000 palmeros/as residentes en la isla del Teide, no puedo decir que sean muchos ni pocos, pero sí es una realidad que la población en muy grande y está muy repartida. La Casa Regional de La Palma nació hace 18 años con la honorable idea de ser un punto de encuentro de todos los palmeros/as afincados en Tenerife, misión realmente difícil por mil condicionantes, pero a mi entender, no imposible con los años; en la lógica evolución de estas entidades, que es seguir creciendo con el tiempo; hoy podemos decir que estamos muy cerca de conseguir esta emocionante aventura.

La II Semana Cultural Palmera en Tenerife es un ejemplo de un buen trabajo en equipo, y siempre con la actitud de aprender de los errores cometidos e intentar mejorar cada año. Todos los artistas e intelectuales invitados han respondido con entusiasmo y positividad para que estos eventos tan complejos de organizar lleguen a buen puerto y poder cumplir todos los objetivos. Tendríamos que hacer una lista muy larga de agradecimientos para incluir a todos los organismos oficiales, entidades diversas y particulares que han puesto toda la carne en el asador para que la cultura palmera llegue a todos los rincones posibles y sobre todo llevar un cachito de La Palma a su gente, para que se sientan como en casa aunque sea unos pocos días.

La Casa Regional de La Palma en Tenerife aspira a ser una entidad que mima y cuida con orgullo nuestro legado natural y cultural, difundiendo y promocionando nuestra identidad palmera de una riqueza extraordinaria, (arte, naturaleza , gastronomía, tradiciones, historia, etc., ); son un tesoro impagable que tenemos que mantener intacto para las nuevas generaciones.

