El Cabildo de La Palma demanda la rama pesquera para la Escuela de Capacitación Agraria de Los Llanos

El pleno del Cabildo de La Palma ha aprobado una declaración institucional que demanda la mejora de la formación náutico-pesquera en las islas no capitalinas. El texto plantea, entre otros aspectos, instar al Gobierno de Canarias a suscribir un convenio de colaboración en este sentido, así como a mejorar la programación y planificación de cursos y a que se añada la rama pesquera de estudios a la oferta de la Escuela de Capacitación Agraria de Los Llanos de Aridane, se indica en una nota de prensa de la primera Corporación.

El acuerdo unánime del pleno apunta a la firma de un convenio de colaboración con el Gobierno regional en materia de formación marítimo-pesquera, que puede extenderse al resto de islas no capitalinas y que “podrá consolidar los sectores dependientes de esta formación, generando seguridad jurídica a los promotores del ámbito marino”.

La declaración recoge que los residentes de las islas no capitalinas en general, y palmeros, en particular, puedan acceder “a cualquier estudio ofertado por los institutos de formación profesional marítimo-pesqueros de Canarias, planificándose, anualmente, dentro del marco colaborativo, la organización en las islas no capitalinas de aquellas acciones más demandadas previamente, entre las que se pueden destacar la de patrón local de pesca, patrón costero polivalente, marinero pescador, formación básica en seguridad y buceo profesional básico”.

Abundando en este aspecto, se añade en la nota, el Cabildo de La Palma también demanda que se analice la demanda de formación y que se oferten cursos que combinen tres métodos: formación on line o a través de vídeo conferencias, traslado del profesorado de los institutos a las islas no capitalinas temporalmente y contratación puntual de un profesor-tutor para determinados contenidos.

Por último, la declaración institucional aprobada este viernestambién demanda que la Escuela de Capacitación Agraria de Los Llanos de Aridane sea el centro elegido para albergar este tipo de formación, añadiendo la rama pesquera a su oferta de estudios; y que se organice una reunión con todas las partes intervinientes a fin de valorar la viabilidad de la actuación e incluso enriquecer la propuesta con otras medidas, como pudiera ser la planificación dentro del convenio de colaboración de las charlas informativas inherentes a la expedición de licencias de pesca recreativas, prevista por el Gobierno de Canarias.