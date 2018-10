Cabrera señala que las quejas de los alumnos ponen en evidencias las carencias de la Escuela de Enfermería de La Palma

El portavoz del grupo Popular en el Cabildo de La Palma, Carlos Cabrera, ha preguntado en el pleno de la institución insular celebrado el pasado viernes por la situación de la Escuela Insular de Enfermería “ante las quejas de los alumnos de las cuales se ha hecho eco y que evidencian importantes carencias en la infraestructura educativa”, indica el PP en una nota de prensa. Cabrera, se destaca en la nota, ha vuelto a insistir en la necesidad de apoyar a la Escuela de Enfermería dependiente de la Universidad de La Laguna.

Carlos Cabrera, portavoz del grupo Popular en el Cabildo de La Palma.

El consejero del PP, se añade en la nota, “ha tomado el guante de su compañera María de Haro, quién a principios de 2017 insistiera en la necesidad de ‘tomarse en serio este asunto’ y ponía de manifiesto entonces que ‘si éste es el interés que muestra el Cabildo mal precedente se está dado para la implantación de nuevas titulaciones universitarias en la Isla”.

Carlos Cabrera ha mostrado su “preocupación ante el desconocimiento mostrado por el presidente del Cabildo, el socialista Anselmo Pestana, que reconocía en el pleno no estar al tanto de la situación que allí se estaba produciendo y para la que desde el PP le pidieron una mayor implicación y una solución inmediata”. “Esta respuesta del presidente no evidencia sino lo que desde el PP llevamos denunciando esta legislatura y es que los consejeros de este Cabildo no está en el día a día de la gestión de sus áreas y hay una dejadez absoluta en todo”, subrayó.

Los populares, además, han recordado que esta Escuela “se puso en marcha impulsado por la consejera de Sanidad del Partido Popular, Mercedes Roldós, y que para ello firmó un convenio de colaboración a tres bandas entre la Consejería, la Universidad de La Laguna y el Cabildo palmero”. Y apuntan que “hace más de un año la propia consejera del área responsable, Susana Machín, reconocía ante una pregunta del PP que ya existían problemas informáticos, y otros asuntos también muy preocupantes como que no se había renovado el convenio ni se había creado la comisión de seguimiento. Y más de un año después la situación parece no haber variado y en el aspecto técnico incluso haber empeorado”.

“Es inconcebible que siga pasando el tiempo y los problemas en vez de solucionarlos se acentúen y los estudiantes que desarrollan su actividad en La Palma se encuentren sometidos a este agravio comparativo”, india el portavoz del PP. “Y mientras tanto la Universidad y el Cabildo repartiéndose responsabilidades y el problema sin solucionar”, sentencia.

Asimismo, concluye la nota, Cabrera “ha vuelto a poner de manifiesto” que “al margen del ámbito competencial, el Cabildo de La Palma no puede seguir de brazos cruzados y debe actuar para que los estudiantes tengan la mejor formación posible”.