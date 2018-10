Carlos Cabrera plantea en el Cabildo una apuesta clara por contar con formación Universitaria en La Palma

Carlos Cabrera, portavoz adjunto del grupo Popular en el Cabildo de La Palma.

El portavoz del grupo Popular en el Cabildo de La Palma, Carlos Cabrera, ha anunciado que llevará una iniciativa en el próximo pleno de la Corporación insular para que desde la primera institución de la Isla “se haga una apuesta clara por contar con formación universitarias en La Palma”.

Cabrera, que recientemente ha realizado una visita a las instalaciones de la Escuela Insular de Enfermería de la Universidad de La Laguna junto a la diputada autonómica Lorena Hernández, se indica en la nota, ha manifestado que el Cabildo palmero “debe abanderar la posibilidad de que la Isla cuente con mayor formación universitaria para lo que debe trabajar en consolidar la existente pero dar un paso más y tener una visión más amplia en este asunto”.

Explica que con “una situación de insularidad como la que se vive en Canarias es inevitable que las administraciones públicas, pese a no ser necesariamente su ámbito competencial, tenga que hacer una apuesta importante porque la enseñanza universitaria se descentralice y pueda desarrollarse en otras islas que no sean necesariamente las capitalinas”. En esta línea agrega que “el Cabildo tiene que tener una sensibilidad especial en ese asunto y hacer un seguimiento serio, riguroso y cumpliendo de manera clara sus compromisos para que capítulos como los que se han dado en la Escuela de Enfermería no se repitan. Al efecto, apunta que “habría que plantearse si no sería interesante optar a formación completamente presencial como ocurren con Escuelas semejantes en otras islas del Archipiélago”.

No obstante, se subraya en la nota, “la propuesta de los populares en el Cabildo es mucho más ambiciosa y además plantean que La Palma pueda ser sede de formación universitaria para lo que piden que el equipo de Gobierno lidere este asunto como ya está sucediendo en otras Comunidades Autónomas donde existen facultades en distintas partes de su territorio y no únicamente en sus capitales”.

“Se trata de plantear sin miedo ni complejos que en La Palma pueda haber no sólo extensiones universitarias sino también incluso facultades propias, ha indicado, para lo que plantea “un análisis de las situación donde atendiendo a la demanda real y el interés de los alumnos se planteen áreas formativas que tengan demanda real”. Con esta finalidad opta por “un amplio diálogo con los representantes de las distintas universidades que pudieran tener interés en La Palma”.

El popular señala que “ya hay administraciones públicas como ocurre en Lanzarote o Fuerteventura que están haciendo una importante apuesta por la formación y también ha puesto de ejemplo a municipios como Adeje o recientemente el interés mostrado por Granadilla en Tenerife que para contar con oferta universitaria en sus municipios llevan a cabo distintas líneas de colaboración y financiación”.

Finalmente, Cabrera ha indicado que “se trata de una vez por todas de entender esta Comunidad como un territorio común y apostando por estas infraestructuras en una isla como La Palma estamos minimizando las desigualdades tradicionales derivadas de la doble insularidad, haciendo región que muchas veces se nos olvida y apostando por el desarrollo socioeconómico insular”.