Carlos Cabrera (PP): “El albergue insular de animales sigue en el olvido tras 3 años de mandato”

Carlos Cabrera, portavoz adjunto del grupo Popular en el Cabildo de La Palma..

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Cabildo de La Palma, Carlos Cabrera, critica “la parálisis en la que se encuentra sumido el albergue de animales insular” por el que ha preguntado en pleno “en reiteradas ocasiones”, indica el PP en una nota de prensa. En esta línea, añade, ha manifestado que “desgraciadamente el albergue de animales sigue en el olvido tras tres años de mandato” de socialistas y nacionalistas en la primera institución insular.

Cabrera, se apunta en la nota, “quien ha sido el principal defensor de este proyecto”, recuerda que “cuando el PP tuvo responsabilidades de gobierno, en apenas un año y medio, redactaron el proyecto de ejecución necesario, definieron el lugar para su ubicación e impulsaron la modificación del planeamiento necesaria que debería llevarse a cabo por parte del Ayuntamiento de Tijarafe para que esta instalación pudiera desarrollarse”. Desde entonces, afirma el consejero que “poco o nada se sabe al respecto lo que evidencia la clara falta de interés del equipo de Gobierno del Cabildo en esta infraestructura”.

Los populares, se señala en la nota, “han insistido en que no se puede seguir dilatando este asunto en el tiempo” y plantean que “es necesario impulsar esta infraestructura de manera definitiva, pese a que son plenamente conscientes de la falta absoluta de interés por parte del equipo de Gobierno”. “Esta dejadez con el albergue de animales no es algo nuevo”, manifiesta Cabrera, “pese que se contaba con mociones aprobadas por unanimidad en la institución insular no se había hecho ninguna gestión hasta que el PP tuvo responsabilidades de gobierno, y ahora vemos que la situación se repite”.

Finalmente, Cabrera “lamenta que la famosa pachorra que caracteriza al Gobierno del Cabildo también haya afectado al albergue de animales” y sostiene que o “se ponen las pilas o será otro de los fracasos políticos que acumule el presidente”.