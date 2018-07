Curbelo denuncia la "enorme brecha" del precio de la gasolina entre las islas

Casimiro Curbelo.

El portavoz de Agrupación Socialista Gomera (ASG) en el Parlamento de Canarias, Casimiro Curbelo, ha vuelto a denunciar la "enorme brecha" que existe respecto al precio del carburante entre las islas, por lo que preguntará al Gobierno en sesión plenaria acerca de los pasos que ha dado para tratar de buscar una fórmula que corrija las "elevadas" diferencias en el coste del combustible, tras el compromiso que adquirió el pasado mes el propio Ejecutivo con los cabildos de las islas afectadas.

Casimiro Curbelo ha criticado las desigualdades que sufren los residentes de las islas no capitalinas, en concreto de La Gomera, La Palma y El Hierro, que tienen que hacer frente a un coste "muy superior" al resto de canarios a la hora de llenar su depósito de gasolina: "No podemos seguir tolerando que se pague hasta 20 céntimos más por la misma cantidad del mismo producto con respecto a otras islas".

Para Curbelo, la reducción de tres céntimos por litro, anunciada por Disa, "es insuficiente y no palía el sobrecoste que deben hacer los gomeros, palmeros o herreños". En concreto, precisó que tienen que desembolsar 50,8 euros para llenar su depósito de 40 litros de gasolina sin plomo 98, mientras que, por ejemplo, un tinerfeño lo puede hacer por 42 euros, lo que supone un coste de más de ocho euros de diferencia por litro.

Por esta razón, reiteró la necesidad de trasladar este asunto al Pleno para pedir un mayor esfuerzo al Ejecutivo autonómico y que ponga en marcha medidas que mitiguen este sobrecoste derivado de la doble insularidad: "Seguimos trabajando para que todos los canarios, vivan en la isla que vivan, tengan los mismos servicios y oportunidades".

No obstante, reconoció la buena predisposición mostrada por las empresas suministradoras, así como por el propio presidente del Ejecutivo por resolver este asunto, pero reiteró que este esfuerzo "se ha quedado muy corto y se debe trabajar por equiparar los precios: Pedimos pagar el mismo precio, no se trata de privilegios sino de hacer justicia con las islas no capitalinas, ya que este sobrecoste repercute además en el precio de la cesta de la compra y por supuesto, en el transporte".