Labrador teme que el centro de FP de Los Llanos se convierta en otra obra interminable de CC

La diputada de La Palma en el Paralmento de Canarias por elPP Lorena Hernández Labrador ha mostrado su “preocupación ante la nueva parálisis en el desarrollo de la obra del nuevo Centro Integral de Formación Profesional” que se está construyendo en el municipio de Los Llanos de Aridane, señala el PP en una nota de prensa.

Labrador ha recordado que esta actuación se trata de “una de las grandes apuestas en materia educativa no sólo en el Valle de Aridane sino en toda la isla de La Palma y que lleva tiempo siendo demandada”. No obstante, apunta que “el inicio de este centro ha estado marcado por distintos anuncios, desde su licitación por parte de la consejera Soledad Monzón en septiembre de 2016 por 5,8 millones de euros hasta su adjudicación final al año siguiente en enero de 2017 por casi 3,5 millones con un plazo de ejecución de 22 meses, y que desde entonces ha ido acumulando retrasos”. “Si se cumplieran los plazos establecidos este centro debería estar finalizado a principios de 2019 y cuando quedan apenas cuatro meses es evidente que no estará finalizado cuando debería”, apunta.

Ante esta situación la diputada, se indica en la nota, ha registrado una nueva pregunta parlamentaria al Gobierno que preside Fernando Clavijo para conocer “exactamente qué es lo que está sucediendo con esta obra y para que se tomen medidas necesarias a la mayor brevedad posible y no se siga dilatando en tiempo”.

Finalmente, labrador ha manifestado que “teme que el centro de FP de Los Llanos de Aridane se convierta en otra obra interminable a las que CC tiene acostumbrada a los palmeros, que se eternizan en el tiempo, se convierte en un sumidero de millones y que no se obtienen los resultados previstos inicialmente”.

“Desgraciadamente los palmeros ya conocemos y hemos padecido las consecuencias de las obras faraónicas de los nacionalistas en La Palma, como ha ocurrido por ejemplo con la carretera del norte, del sur o la balsa de Vicario, y estaremos vigilantes para evitar que esto suceda también con el centro de FP de Los Llanos de Aridane”, ha concluido la diputada.