Mayte Pulido anuncia que abandona el Partido Popular

Imagen de archivo de Mayte Pulido.

Mayte Pulido, médico de profesión, que fue diputada regional del PP y, en la actualidad, es concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, ha anunciado en su perfil de Facebook, hace siete horas, que “hoy tras largo tiempo meditándolo he tomado la decisión firme e irrevocable de abandonar un partido en el que me afilié con ilusión hace casi 20 años. Me siento incapaz de seguir en un PP que no reconozco, que ha abandonado sus principios y que se ha convertido en un proyecto que ni asumo ni comparto. Con los acontecimientos de estos días me siento avergonzada y detesto las insultantes justificaciones de las mentiras”.

Asegura que “sólo seguiré en política si se me permite aportar mis conocimientos en el ámbito sanitario que es el que conozco y en el que puedo ser útil a los ciudadanos. Quiero agradecer el cariño y apoyo que he recibido estos años de tanta gente. Yo no he cambiado y sigo estando para el que me necesite”, concluye.