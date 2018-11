NC llama a “la unidad” de las fuerzas políticas y sociales de La Palma ante “el maltrato que pretende” el Gobierno de Canarias con el Fdcan

Miguel Ángel Pulido, coordinador de Nueva Canarias en La Palma.

Nueva Canarias (NC) de La Palma, en una nota de prensa, hace un llamamiento a la unidad a las organizaciones políticas y sociales de la Isla ante "el maltrato que pretende el Gobierno de Canarias con el Fondo de Desarrollo (Fdcan)".

Miguel Ángel Pulido, coordinador insular de Nueva Canarias, se apunta en la nota, “comparte la opinión de que la actitud de este des-gobierno de Canarias con la justificación de las obras del Fdcan es una deslealtad y una agresión en toda regla a La Palma y, especialmente, a la ciudadanía de nuestra Isla”.

Para Miguel Ángel Pulido, “hay algunos o, mejor dicho, alguna responsable del Gobierno de Coalición pretende anteponer, de forma cicatera, sus intereses electorales a los intereses de la gente de esta Isla, lo que me parece lamentable, pretendiendo que el Cabildo devuelva ahora a las arcas del Gobierno más de 13 millones de euros que ya se han invertido en distintos municipios de La Palma”.

“Es verdad”, comenta Pulido, “que nosotros hemos mantenido una actitud crítica con la elección y priorización de algunas inversiones que no compartimos, porque entendemos que no contribuyen a mejorar y diversificar nuestra economía y, sobre todo, muy críticos con el retraso en los procedimientos de adjudicación de esas obras; pero que el des-gobierno de Canarias”, añade Pulido, “no conceda una prórroga para la ejecución total de esas obras de 2017 en la Isla y no de un plazo razonable para resolver los problemas administrativos de su justificación es imperdonable y sólo se puede entender por la deslealtad y ese afán desmedido de hacer oposición al Cabildo desde el propio Gobierno”. “Algo inverosímil cuando, además, algunos compañeros de su propio partido cogobiernan la institución insular”, subraya.

“Mucho más -agresa- si tenemos en cuenta que la mayoría de las inversiones directas del propio Gobierno en la Isla están paralizadas, algunas iniciadas hace casi una década, como la Balsa de Vivario, en Tijarafe, o la circunvalación de Tazacorte, o no terminan de arrancar, como el Centro Integrado de Formación Profesional (FP) de Los Llanos de Aridane, las 23 viviendas de El Pino, en el municipio de El Paso; el Centro de Salud de Santa Cruz de La Palma; o las obras inconclusas de la carretera de San Andrés y Sauces a Gallegos, en Barlovento y Franceses-Cruz Castillo, en Garafía”.

Recalca que “en el caso concreto, del Centro Integrado de FP de Los Llanos, con el dinero incorporado a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para esa obra, desde el año 2015 hasta ahora, se hubiesen podido construir tres nuevos centros y resulta que no tenemos ninguno y las obras siguen paralizadas”.

“Ello, sin duda alguna”, prosigue, “nos lleva a la conclusión de que detrás de esta medida de exigir al Cabildo el reintegro de fondos de la Isla, se esconde un mezquino interés electoral de alguna futura candidata, sin darse cuenta de que con su pretensión de dañar al Gobierno insular a quien daña realmente es a la Isla y a su gente”.

“Por ello”, concluye Pulido, “desde Nueva Canarias hacemos un llamamiento a las organizaciones sociales y políticas de la Isla para hacer un frente común en defensa de nuestra tierra y de nuestra gente. La ciudadanía de esta Isla no puede ni debe permitir este atropello y el trato discriminatorio y sectario que pretenden aplicarnos en una Isla estancada, con una alta tasa de desempleo, una fuerte regresión demográfica y un creciente envejecimiento de su población”.