El PP demanda “soluciones” para el Risco de la Concepción

El portavoz del grupo Popular en el Cabildo de La Palma, Carlos Cabrera, ha vuelto a insistir “en la necesidad de tomar medidas para solucionar los problemas de seguridad del Risco de la Concepción que se han visto agravados con los últimos desprendimientos”, se informa en nota de prensa.

Cabrera recuerda que “los populares han mostrado su preocupación por este asunto en reiteradas ocasiones desde hace años y la realidad es que, pese a los titulares en medios de comunicación por parte del consejero de Infraestructura, Jorge González, es que poco se ha avanzado en este asunto”. Además, el consejero del PP ha puesto el acento en que “no se trata de un tema baladí ya que en la actualidad existen riesgos importantes de seguridad para las personas”. A esto han añadido los populares que “es asombroso cuando el Cabildo de La Palma dispone de más recursos económicos que nunca y donde recientemente ha hecho por ejemplo un reparto de más de 8 millones de euros donde no se ha incluido esta actuación”.

Desde el PP recuerdan que “hace más de un año, y a petición de su grupo político hubo una comisión para mostrar el proyecto técnico existente, y casi un año y medio después estamos en el mismo punto”. Por lo que ha reiterado al grupo de Gobierno que “se ponga manos a la obra para dar una salida a este asunto que no puede seguir esperando”.

“Quizás el consejero de Infraestructuras del Cabildo de La Palma aún no se ha dado cuenta de que con titulares y con su preocupación, que compartimos mucho, no se da solución a un asunto para el que se requieren aprobar una actuación y dotarla del presupuesto necesario para desarrollar y no seguir dejando pasar el tiempo”.

En esta línea los populares también se han referido a las medidas de seguridad aplicadas en la actualidad de colocar unas vallas para evitar el estacionamiento de los vehículos, que “son claramente insuficientes y que habrá que buscar de inmediato soluciones técnicas que garanticen la seguridad”.

Finalmente, los populares “lamentan la absoluta apatía del equipo de Gobierno en otro asunto de su competencia y en este caso de seguridad vial que debería ser una prioridad para la institución insular”.