El PP critica “la actitud triunfalista” de Pestana con el Fdcan de La Palma y lamenta el “caos generado”

Carlos Cabrera, portavoz del grupo Popular en el Cabildo de La Palma.

El portavoz del grupo Popular en el Cabildo de La Palma, Carlos Cabrera, se ha mostrado crítico “con la actitud triunfalista de los últimos días del presidente del Cabildo de La Palma, el socialista Anselmo Pestana”, al que le ha recordado que "el triunfo hubiera sido haber gestionado bien el Fdcan (Fondo de Desarrollo de Canarias) y no generar este caos para La Palma", indica el PP en una nota de prensa. Cabrera apunta que la gestión del Fdcan “fue un fracasado en 2016 y 2017" y sostiene que "la fórmula para que no se pierdan en 2018 es un cambio de Gobierno".

Carlos Cabrera, se señala en la nota, “quien ha sido una de las principales voces de los populares, que desde el inicio de la puesta en marcha de este fondo se ha mostrado crítico por la forma de liderarlo del Cabildo palmero” y que anunció “en reiteradas ocasiones que se llegaría a esta situación”, advierte de “los importantes cambios en cuanto a la programación inicial”. "Existen importantes diferencias entre las obras propuesta inicialmente y las que finalmente se han usado para justificar la anualidad de 2017 que pese a las prórrogas que ha pedido el Cabildo no ha sido capaz de cumplir", asevera.

"Estamos ante un Cabildo que no es capaz ni de cumplir la propia programación que el mismo plantea y está usando los fondos del Fdcan para suplir obras que ya estaban presupuestadas", subraya. Ante estos hechos, continua la nota, desde el PP recuerdan que “el Fdcan en La Palma ha sido un caos en el año 2016 y 2017 y creen que la única forma de salvar la anualidad de 2018 es que después de mayo se conforme un nuevo gobierno insular”. "Han demostrado con creces que son incapaces de gestionar y La Palma se merece dirigentes que no pongan en riesgo sus inversiones", asegura Cabrera.

El portavoz del PP en la primera Corporación insular hizo este lunes “un llamamiento ante la reunión” del presidente del Cabildo con representantes del Gobierno de Canarias para buscar “una solución real para la justificación de los más de 13 millones de euros que La Palma tiene pendiente y que no suponga la pérdida de inversión para la Isla”. “En lugar de haber montado este espectáculo mediático, lo que tenían que haber hecho es buscar una solución con anterioridad”, recalca.

“Las inversiones de estos años no han supuesto, ni mucho menos, un cambio sustancial en lo económico como algunos decían. Por otro lado, nos gustaría conocer la evaluación de todos y cada uno de los proyectos porque, no tenemos duda, un buen número de ellos no van a servir sino para malgastar dinero público” ha indicado.

Además, plantea el portavoz del PP que “esta grave ineficacia se acentúa con una mínima ejecución de los capítulos destinados a crear infraestructuras y dotaciones lo que ayuda a disminuir la dañada ilusión y confianza que va quedando en nuestra Isla”.

Sobre los ayuntamientos

Carlos Cabrera también lamenta que Anselmo Pestana y su equipo “solo haya decidido contar con los ayuntamientos cuando se ha visto completamente desbordado y no haya escuchado a los regidores locales durante todo este tiempo que han mostrado su predisposición a colaborar”.

"Se acuerdan de los ayuntamientos en el tiempo de descuento y encima pretende hacerlos responsables de su fracaso", ha concluido.