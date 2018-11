Sergio Rodríguez: “El presidente del Cabildo no debe perder otra oportunidad de sentarse con el Gobierno para buscar una salida al problema del Fdcan”

“Como alcalde, le pido al presidente del Cabildo de La Palma (Anselmo Pestana) que no pierda la segunda oportunidad de sentarse con el Gobierno de Canarias para arreglar el problema generado en la gestión del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) y que esta vez sí vaya a la reunión que ha sido nuevamente convocada para el próximo lunes”, señala Sergio Rodríguez, alcalde de El Paso.

“El Gobierno de Canarias ha citado, por segunda vez, al presidente del Cabildo de La Palma para que el próximo lunes acuda junto a su personal técnico a una reunión con la consejera de Hacienda y sus técnicos para asegurar que toda la documentación que debe presentar el Cabildo este mes que le ha dado el Gobierno para explicar la justificación del Fdcan se presente correctamente antes del 8 de diciembre, porque no hay margen de error”, recuerda Rodríguez.

“Es inaudito, inexplicable y absolutamente irresponsable que no acudiera a la primera cita convocada por el presidente del Gobierno de Canarias y la consejera de Hacienda. No sé qué ha llevado al presidente del Cabildo a huir hacia adelante en este tema, no queriendo asumir que existe un problema. Los problemas solo se pueden solucionar cuando los asumimos y buscamos una salida, y no echando la culpa a los demás. Ahora, ya no vale de nada mirar al pasado. De esto tenemos que aprender todos y, como alcalde, creo que sería bueno que para el resto del Fdcan nos dejen ejecutar las obras a los ayuntamientos que lo pedimos; que permitan que ayudemos en esto, como han hecho los demás cabildos en este tema. Quizás así no estaríamos hoy ante este problema de gestión”, asegura.

“Espero que en la reunión del próximo lunes se pueda aclarar toda la documentación necesaria y que el Cabildo corrija los documentos que haga falta para cumplir correctamente con la justificación”.

“El presidente del Cabildo no está pensando con claridad y está muy mal asesorado. Ya se equivocó al negar a los ayuntamientos la posibilidad de ejecutar directamente los fondos del Fdcan de 2017. Si su interés real fuese el bienestar de los palmeros y las palmeras, habría tomado la decisión correcta y hoy no nos veríamos abocados a quedarnos sin más de 13 millones de euros”, dice.

“Visto lo visto, los ayuntamientos debemos participar en la ejecución de las futuras anualidades de Fdcan y colaborar de la mano del Cabildo para que todo salga en plazo”, solicita el alcalde.

“Lo peor de todo es que en su huida hacia delante, el presidente del Cabildo sigue acumulando error tras error. Y así no se resuelven los problemas. El 8 de diciembre acaba el plazo de un mes para presentar el recurso de alzada contra la resolución del Gobierno y, tras la sorprendentemente renuncia de acudir a la primera reunión, espero, sinceramente, que ponga por delante de sus intereses políticos a los intereses de todos los palmeros y palmeras y acuda a la segunda convocatoria de este lunes para buscar junto al Gobierno posibles soluciones para una salida a esta crisis”, apunta.

“La prepotencia no cabe cuando se gestiona lo público y hay que dejarse ayudar por el Gobierno y por los ayuntamientos, porque lo más importante es que el dinero no se pierda”, concluya.