Nueve de los 14 alcaldes de La Palma deciden no acudir a la reunión con Clavijo para abordar la crisis del Fdcan

Nueve de los 14 alcaldes de La Palma han decidido no asistir a la reunión de este martes con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, para abordar el desarrollo en lsla del Fdcan (Fondo de Desarrollo de Canarias), especialmente la anualidad de 2017 que, al no haber sido dada por justificada buena parte de la misma por la Viceconsejería de Hacienda, ha originado un enfrentamiento entre el Cabildo y el Ejecutivo regional. En concreto, optaron por no acudir los tres primeros ediles del PP (Los Llanos de Aridane, Breña Baja y Barlovento); los cinco del PSOE (Santa Cruz de La Palma, Puntagorda, Puntallana, San Andrés y Sauces y Garafía), y Fuencaliente (UPF).

Los tres alcaldes populares (Noelia García, Borja Pérez y Jacob Qadri), según ha informado el el PP, acordaron “no acudir” a una reunión “estéril” que consideraron “una pérdida de tiempo ya que ha sido convocada tres semanas después de que acabara el plazo para que el Cabildo de La Palma justificara las inversiones del Fdcan, cuando Clavijo sí que tuvo tiempo, el 9 de noviembre, para venir a La Palma a presentar al candidato de Fuencaliente por CC”.

Por su parte, los cinco mandatarios del PSOE (Sergio Matos, Francisco Paz, Vicente Rodríguez, Yeray Rodríguez y José Adrián Hernández) entienden que “para el fructífero desarrollo de una reunión entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo Insular de La Palma y los ayuntamientos de la Isla, previa e inexcusablemente han de reunirse los firmantes del Convenio del Fondo de Desarrollo de Canarias (Cabildo y Gobierno de Canarias) y aclarar el marco político y jurídico en el que se encuentra la justificación de 2017. Solo así tendrá sentido una reunión entre dichas administraciones y los ayuntamientos de la Isla”.

En este sentido, el PSOE de La Palma acordó “solicitar de la Presidencia del Gobierno de Canarias el aplazamiento de la reunión” la citada reunión.

En principio, tenían previsto asistir los cinco alcaldes de El Paso, Sergio Rodríguez; Tijarafe, Marcos Lorenzo; Breña Alta, Jonathan Felipe; Villa de Mazo, José María Pestana, y Tazacorte (UB-CC), Ángel Pablo Rodríguez, todos de CC.

A la reunión, que se iba celebrar a las 17.00 horas en la sede de Presidencia de Gobierno, también estaban convocados la consejera de Hacienda, Rosa Dávila; el viceconsejero de Hacienda y Planificación, Javier Armas; y la interventora general, María del Pino Martínez.

El presidente del Cabildo de La Palma, Anselmo Pestana, que también estaba invitado al encuentro, remitió este lunes, 19 de enero, una carta al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en la que le comunicaba que no asistirá a la reunión convocada para este martes para abordar la crisis del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) 2017. Pestana, en la misiva, explica que no acudirá a la reunión al discrepar con el criterio de Clavijo de que la misma deba desarrollarse en estos momentos de forma conjunta con los alcaldes y también porque tenía programado viajar a Madrid. I nsiste en celebrar una reunión bilateral Cabildo-Gobierno regional.

Como se ha informado, la Viceconsejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, comunicó la semana pasada al Cabildo que “no da por justificada buena parte de los fondos” de la citada anualidad del Fdcan aplicados por la institución insular y los ayuntamientos en distintas inversiones realizadas por un valor de 16,5 millones de euros. En la mencionada resolución, “solo considera adecuadamente justificados 1,7 millones de euros basándose exclusivamente en el Informe de la Intervención del Cabildo y obviando la Declaración Responsable y la Memoria de Presidencia”, señaló el Cabildo. Tal cuestión puede llevar a que La Palma tenga que devolver 13,4 millones de euros.