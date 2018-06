Los comisarios europeos Hogan y Moscovici trasladan su compromiso con el sector primario de las regiones ultraperiféricas

Los comisarios europeos de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, y Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, Pierre Moscovici han trasladado este martes a la delegación que representa al sector primario de las regiones ultraperiféricas su compromiso con las regiones ultraperiféricas de Europa (RUP) y su comprensión por la preocupación que ha despertado la propuesta económica de la Comisión para después de 2020, que incluye en el caso de Canarias una reducción del 3,9% anual (alrededor de 11 millones de euros en el POSEI - Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrícolas de Canarias), que afectarían a alrededor de 13.000 perceptores en las Islas, informa la Consejería de Agrictultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias en un comunicado. Estas manifestaciones, añade, las han realizado en el marco de las jornadas de trabajo que representantes profesionales de todas las RUP están llevando a cabo en Bruselas con el fin de trasladar su rechazo unánime a esta propuesta.

Phil Hogan ha dicho “comprender las preocupaciones de las RUP” y ha manifestado que la Comisión está dispuesta a “estudiar propuestas, no prometo nada pero estudiaremos si se puede volver a la situación actual”. Hogan ha recalcado que el presupuesto de la UE es limitado, que no puede generar deuda, por lo que cualquier modificación que suponga una ampliación de este presupuesto debe ir acompañada de un aumento en las aportaciones de los Estados miembros. El comisario de Agricultura ha asegurado que las RUP “son muy importantes para Europa” y se comprometió a “trabajar para que el POSEI no se vea afectado por la propuesta presupuestaria”.

Por su parte, Pierre Moscovici destacó también la importancia de las RUP para Europa y que la Comisión “tomará en consideración las necesidades de estas regiones”, así como garantizó un escenario de diálogo “constructivo” con ellas.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha valorado estas manifestaciones y ha calificado a las RUP como “una oportunidad para Europa, en muchas ocasiones su primera frontera, aunque la sensación que a veces tenemos es que cada vez estemos más alejada de ella”. El consejero ha añadido que “el coste de la reducción planteada es muchísimo más alto que las consecuencias que tendría este recorte” y que “Europa está lanzando un mensaje contradictorio con esta propuesta de presupuesto post 2020”, pues ha recordado que esta disminución propuesta supone también una rebaja de alrededor de 15 millones anuales en el denominado pilar II, que contempla aquellas ayudas destinadas al desarrollo del sector, su modernización, innovación, incorporación de jóvenes o políticas medio ambientales, “precisamente las apuestas de la UE respecto al sector primario europeo”.

Quintero ha añadido ante Moscovici que "no podremos ser competitivos si la UE mantiene esa política arancelaria y de acuerdos con terceros países, y lo seremos mucho menos si además se lleva a la práctica ese recorte". El consejero, se apunta en la nota, ha aprovechado la ocasión para recordarle al comisario europeo la obligatoriedad de Europa de tener en cuenta a las regiones ultraperiféricas cuando se firman convenios comerciales con terceros países que pueden afectar a las producciones de estos territorios.

Desde este lunes lunes, se recuerda en la nota, una delegación de mas de 100 personas de las asociaciones profesionales del sector primario de las regiones ultraperiféricas se encuentran en Bruselas para pedirle a las instituciones europeas que no se lleve a cabo los recortes anunciados pea respecto al Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias (POSEI) y el Fondo Europeo Marítimo Pequero (FEMP). Desde Canarias, además de Quintero, se han desplazado el viceconsejero del Sector Primario, Abel Morales, y representantes de ASAGA, COAG Canarias, Asocan, Palca, UPA, Asaja Las Palmas, Aspa, Asprocan, Fedex, consejos reguladores de vinos, representantes de los subsectores ovino-caprino, vacuno, avícola y porcino, entre otros.

La jornada de este martesse completó con un encuentro con el representante del Gobierno portugués de asuntos relacionados con la Agricultura, un consejero del gabinete de la comisaria europea de Política Regional, Corina Cretu y otros dos eurodiputados vinculados a ámbitos relacionados con el motivo de esta cita.