"La militancia de IUC en La Palma decidirá si concurrimos con Podemos a las próximas elecciones"

El nuevo coordinador insular de Izquierda Unida, Felipe Ramos, tiene como primer reto “recuperar la organización en Santa Cruz de La Palma”. “No podemos negar que hubo compañeros y compañeras que abandonaron IUC por no estar de acuerdo con la retirada de la confianza como concejal a Antonio Érmetes Brito”, ha asegurado en una entrevista con La Palma Ahora. Adelanta que en la Isla “todavía no han existido contactos” con Podemos para abordar la posibilidad de concurrir juntos a las elecciones del 26 de mayo de 2019. “Aunque hay un acuerdo a nivel estatal, en última instancia lo decidirá la militancia de IUC en La Palma”, afirma.

-¿Cuál es la situación actual de Izquierda Unida Canaria en La Palma?

-Por un lado, tras varias décadas sin presencia en las instituciones de la Isla, nos encontramos tras las elecciones de 2015 en uno de los mejores momentos en cuanto a porcentaje de votos y representación en las instituciones. Por otro, partiendo de la idea de que en IUC no sobra ningún militante ni simpatizante, pero falta mucha gente, es necesario fortalecer y abrir la organización al resto de la sociedad.

-¿Cómo afectó a la formación la pérdida de la asamblea de Santa Cruz de La Palma?

-No podemos negar que hubo compañeros y compañeras que abandonaron IUC por no estar de acuerdo con la retirada de la confianza como concejal a Antonio Érmetes Brito en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma como consecuencia de sus declaraciones machistas. Afectó de forma importante, ya que varios compañeros y compañeras dejaron IUC con Antonio Érmetes, teniendo quizás como consecuencia más simbólica la pérdida hace un año del local que manteníamos en la Avenida El Puente. Pero no todos los militantes abandonaron la organización y, además, hay simpatizantes, ex afiliados y personas que se han acercado a nuestra formación en los últimos años con las que poder recuperar en breve el trabajo político en la capital y, a medio plazo, volver a contar con una sede.

-¿Qué retos se marca como nuevo coordinador insular de IUC?

-El primero, y ya tenemos marcada una reunión la próxima semana, es recuperar la organización en Santa Cruz de La Palma. El segundo, continuar con el trabajo institucional que estamos desarrollando en los ayuntamientos de Los Llanos de Aridane y Tazacorte. Para nosotros la legislatura no está agotada y quedan meses para seguir planteando propuestas en ambos municipios. Y el tercero, siguiendo el mandato de lo aprobado por la militancia de Izquierda Unida en todo el Estado, establecer negociaciones con Podemos y otras formaciones políticas para presentar candidaturas de confluencia a las distintas instituciones de La Palma.

-¿Entonces, se desconoce aún si IUC concurrirá en La Palma con Podemos a la próxima cita con las urnas?

-Todavía no lo sabemos. En última instancia lo decidirá la militancia de IUC en La Palma. Como señalaba, hay un acuerdo a nivel estatal, que ha comenzado a trabajarse a nivel autonómico. En La Palma todavía no han existido contactos entre ambas organizaciones. A partir del 24 de noviembre, cuando el Consejo Político autonómico de IUC ratifique la elección de candidatos y candidatas de IUC a las próximas elecciones, comenzaremos en la Isla a establecer contactos para negociar un programa electoral que nos lleve, si así se acuerda, a formar una coalición electoral con la que presentarnos a las elecciones del próximo 26 de mayo.

-¿Cree que en 2019 IUC podrá mantener en la Isla la representación institucional que logró en los pasados comicios?

-Pensamos que sí. Ha habido un importante trabajo institucional en Los Llanos de Aridane y Tazacorte, tanto de control y de fiscalización de los gobiernos de ambos municipios, como de presentación de propuestas alternativas que desde la izquierda defienden el interés general y contribuyen a la mejora de los municipios y de sus vecinos y vecinas. Además, hemos seguido estando como siempre en la calle con el movimiento feminista, participando activamente en la lucha contra la Ley del Suelo y de las Islas Verdes o apoyando a los trabajadores y trabajadoras y a los pensionistas.

-¿Con qué mensaje pretenden llegar al electorado?

-Con el de que hemos sido coherentes con nuestros principios e ideología, llegando incluso a perder un concejal por mantener dichos principios o a renunciar a entrar en un grupo de gobierno al no llegar a acuerdos programáticos con otros partidos. Hemos demostrado que somos un partido que no sólo se queda en la crítica, y ahí están las decenas de mociones que hemos presentado y que demuestran que tenemos un programa no sólo para estar en la oposición, sino también para gobernar y transformar las instituciones y sus políticas.