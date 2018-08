El color de Agatha Ruiz de la Prada clausura la Semana de la Moda de La Palma. Las firmas de Mercedes Benz Fashion Week Madrid presentaron sus colecciones prêt-á-pórter, que cerraron este sábado la primera edición de la Semana de la Moda de La Palma con una gran afluencia de público. La creatividad y el ingenio de estos diseñadores llenó de magia una noche en la que el talento fue el gran protagonista. El estallido de color de Agatha Ruiz de la Prada animó a un público que se divirtió al ritmo de la música, se informa en nota de prensa. Leyre Valiente fue la encargada de abrir la tarde de desfiles, con su colección titulada Flhoston paradise. La inspiración tiene origen en un crucero de lujo de la película El Quinto Elemento, de Luc Besson. La tendencia de esta muestra es el color block, con colores como el negro, el naranja o el azul eléctrico inspirados en la estética de la película y detalles florales. Los vestidos cuentan con líneas puras, un toque retrofuturista que da forma a la silueta femenina.

Sanger, de Esther Noriega, está inspirada en los atardeceres, concretamente en el Castillo de Peñafiel. Los trajes cóctel, fiesta y noche dan forma a esta colección. Para el día, la diseñadora sugirió vestidos cortos, con tonalidades suaves como el amarillo, rojo y el rosa. Para la noche, apostó por vestidos largos con formas y tejidos diferentes, donde se realza el cuerpo de la mujer. Tras el pase, el público disfrutó de un aperitivo de la mano de Heineken. La segunda parte de la tarde contó con la presencia de los desfiles prêt-á-porter nacionales. Luzy es el nombre de la colección primavera/verano 2019 de la firma Brea, del diseñador Juan Brea, que está inspirada en la premisa “oír colores y ver sonidos”, cuya enfermedad padecía el artista David Hockney. Esta muestra está inspirada en las líneas básicas de la firma Silestone, con un diálogo creativo y emocionante. El creativo Anel Yaos presentó Ansia Ansia, una mezcla entre lo excesivo y lo imposible. Este diseñador sugiere un viaje hacia el interior de uno mismo para conseguir la felicidad plena, que tanto tiempo llevan añorando las personas. La muestra, que incluye looks individuales y únicos, contó con prendas voluminosas y sin género, el contraste entre lo cotidiano y lo teatral, lo chic y lo oversize, con un total de 20 looks que no dejaron indiferentes a nadie. Antes de clausurar la semana de la Moda de La Palma con una de las pasarelas más esperadas de la noche, el consejero de Promoción Económica, Jordi Pérez, entregó dos reconocimientos. En primer lugar, a Isabel Santos, directora del Museo Insular de La Palma, y a continuación, a Verania González, profesora de la Escuela de Arte Manolo Blahnik de Santa Cruz de La Palma.

La cita más esperada vino de la mano de una las firmas más importantes de la industria textil en España. El estallido de alegría de Agatha Ruiz de la Prada inundó una pasarela de verano que invitaba a bailar con un amplio repertorio de música en español. El escenario se llenó de ritmo, brillos y sus famosos corazones. Los volúmenes, la mezcla de estampados y los pompones de colores tan característicos de la diseñadora fueron los protagonistas del desfile. Como broche de oro, Cosima Ramírez, acompañada del elenco de modelos, trasladaron la fiesta a la pasarela cerrando así el evento.