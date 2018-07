Ajo & Min actúan en el Teatro Monterrey de El Paso el 1 de agosto

Ajo & Min ofrecen su espectáculo Cultivando brevedades en el Teatro Monterrey de El Paso el próximo 1 de agosto, a las 19:30 horas, con entrada gratuita y con Petite Lorena como maestra de ceremonias. “Microshows de micropoesía con música electrónica y lo nunca visto mil veces, momentos poéticos donde cultivan brevedades, micropoemas chinos, microproblemas, rimas a largo plazo o pseudobiografías. Un repaso breve y colosal de los poemas de sus últimos libros”, explican.

En esta nueva gira, Cultivando brevedades, la micropoetisa Ajo va acompañada de la compositora y actriz Judit Farrés, todo un lujo quien acompaña los micropoemas con maravillosas bases electrónicas, canciones y voces.

En estos dos últimos años, el espectáculo de Ajo & Min ha sido todo un éxito, realizándose más de 50 actuaciones entre las que destacan: el Festibal con B de Bici (Matadero Madrid), Festival Cosmopoética de Córdoba, Festival Antiaérea de Zaragoza, Festival de la Palabra de San Juan de Puerto Rico, Fiesta de Clausura de Donostia, Happenings Profesionales para El País, Caixaforum, Setmana de Poesía de Sant Feliu de Llobregat, Nits de la Coma a Cassà de la Selva, Madrid Foro de la Paz, Antic Teatre, Veranos de la Villa de Madrid, Fiestas de San Lorenzo de Madrid, Festival EÑE en la Plaza Mayor de Madrid, Niceto Club de Buenos Aires, entre muchísimos otros.

Los que los han visto…

Javier Gallego Crudo cuenta: “El espectáculo de Ajo & Min es tan fascinante como ver la danza de dos pájaros en el aire. Los poemas revolotean sobre la música de la otra y al revés, se persiguen y se encuentran, se separan y se buscan y, cuando menos te lo esperas, te meten un picotazo que te dejan temblando de risa o de ternura o de ambas”.

Ruth Toledano asegura: “Como un post-it mental que Ajo nos pega en la piel. Porque hay pérdidas, peines, penas. Olvidos y vacíos. Vida y bebida. Noches y luz. ¡Precaución! Porque puede haber soluciones para las que sus problemas no estén a la altura. Porque puede usted ser heredero de algún viernes o descubrir el juego del valorpié. Porque puede caer en una red de Constitución. ¡Mucho cuidado! No vaya a ser que le pille la actualidad. No vaya a ser que descienda el cielo. No vaya a ser que todo sea verdad. ¡Atención! Porque hay futuro. Porque hay amor. Porque cuando la Musa despertó, Ajo todavía estaba allí”.

“Si no lo has visto antes. Si no lo has leído antes. Si no lo has escuchado antes, este es el momento en el que puede haber un antes y un después definitivo en tu larga vida como público y espectador”, señalan.