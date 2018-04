Alaska será maestra de ceremonias en la agenda social del Isla Bonita Love Festival

Alaska, una de las grandes ‘celebrities' de España, icono musical, cultural y social del colectivo LGTBi tanto en nuestro país como en numerosos países latinos, ha confirmado su presencia en la edición 2018 del Isla Bonita Love Festival. Como inspiración musical para la comunidad LGBTi+, será una de las protagonistas que participarán en el programa de la agenda social del Isla Bonita Love Festival y figura clave en la difusión del mensaje de igualdad, tolerancia y respeto promovido por el Cabildo insular de La Palma a través de su Consejería de Desarrollo Económico y Promoción, que dirige Jordi Pérez Camacho y la empresa pública Sodepal SAU, se informa en nota de prensa.

Para el consejero Jordi Pérez Camacho, “el hecho de que Alaska forme parte de este gran certamen, cuya columna vertebral se sostiene en un trabajo perseverante para hacer valer los derechos sociales y de convivencia del colectivo LGTBI+ dentro y fuera de la Isla, es algo muy relevante. Su imagen, su música y su enérgica personalidad son referente para viejas y nuevas generaciones y para un colectivo, el LGTBI+ que requiere de mensajes potentes para conseguir su legítimo objetivo: el respeto en todos los ámbitos sociales a la forma de vivir y entender la sexualidad y al modelo afectivo y familiar que se quiera escoger desde el ejercicio más sano y reparador: la libertad”.

Invitada por el consejero, la reconocida artista será ‘maestra de ceremonias’ de tres importantes eventos dentro del calendario de actividades del Isla Bonita Love Festival, el primero de ellos el miércoles 25 de Julio, con la apertura de una cuidada exposición de arte gráfico que llegará a la Isla bonita desde la Fresh Galery con imágenes reivindicativas de los derechos del colectivo LGTBI+. Alaska estará acompañada por otra figura clave del Isla Bonita Love Festival, Topacio Fresh, además de por otras personalidades del mundo de la cultura.

La segunda cita de la artista con el público palmero tendrá lugar el jueves 26 de julio, cuando intervendrá como moderadora en la II Convención Social y Política sobre los derechos del colectivo LGTBI+, junto a otros invitados, un foro de reflexión, debate y encuentro y elemento vertebrador del Isla Bonita Love Festival.

La noche de ese mismo jueves 26 de Julio a las 23:00 horas será el momento señalado para la gran inauguración de la Plaza del Orgullo junto a la Oficina de Información Turística de El Paso, un acto en el que Alaska volverá a ser maestra de ceremonias poniendo la nota musical y “pinchando mística”, como a ella misma le gusta denominar a esta nueva faceta artística.

Un icono social con un mensaje en favor del amor

«La gente me señala, me apuntan con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo», letra de su conocida canción ‘A quién le importa’, puede definir el carácter de una mujer de gran personalidad que ha mantenido desde sus inicios una línea clara de actuación. Esa letra ha pervivido en el tiempo y se ha convertido en algo más de lo que pretendía ser desde sus inicios; todo un himno reivindicativo. Alaska, mujer polifacética donde las haya, es un espejo para el colectivo LGTBI+ no solo por sus pensamientos, sino por el contenido de los actos que en su día a día realiza en favor de los derechos de todas las personas, el derecho a amar, a sentir, sin importar condición sexual alguna.

La presencia de Alaska en el Isla bonita Love Festival será todo un impulso social para apoyar el proyecto sobre el que pivota el festival, cuyo objetivo es consolidar en la Isla Bonita la implantación de un espacio de integración e igualdad en favor de los derechos LGTBI+ y la libre elección de la forma de expresar y sentir amor. Con ella, nuestro mensaje llegará más lejos, pero también más adentro en nuestras propias poblaciones.