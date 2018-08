‘Ansia’ de Anel Yaos brilla en la pasarela de Isla Bonita Moda. El diseñador sorprende con una espectacular puesta en escena en la que rompe con los estereotipos sociales y propone un viaje interior hacía la búsqueda de la identidad. Su trabajo, presentado en la pasarela y Showroom Samsung Ego Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, inundó de surrealismo el Museo Insular, se informa en nota de prensa. ‘Ansia’ es el nombre que da vida a la propuesta de la firma, presentada este sábado en el último día de desfiles de la Semana de la Moda de La Palma.

La muestra compuesta por looks individuales y únicos, con tejidos particulares, rompieron con la linealidad y consecución de las colecciones convencionales vistas hasta ahora. La idea de Yaos es que, cada uno debe hacer su propio viaje interno, de forma personal. Los neoprenos, denim, lanas y puntos, entre otros, llevados a nuevo nivel reflejaron el enfrentamiento entre los diversos estados de ánimo por el que el ser humano va atravesando en su cotidianeidad. Los complementos XXL acompañaron a los diseños. En la colección abunda la mezcla de colores vivos y apagados para reflejar los diferentes estados de ánimo a los que se enfrenta el ser humano. Predominaron los elementos sport, las prendas voluminosas y sin género, la ambigüedad entre lo cotidiano y lo teatral, lo chic y lo oversize, con un total 20 looks femeninos que no dejaron indiferente a nadie.