Las firmas de Isla Bonita Moda Waleska Morín y Pedro Juan González participarán en la pasarela internacional Feeric Fashion Week 2018

Las firmas Waleska Morín y Pedro Juan González han sido las dos únicas marcas canarias seleccionadas para participar en uno de los eventos de referencia a nivel europeo: Feeric Fashion Week, se informa en nota de prensa.

Esta Semana de la Moda cuenta con la participación de más de 60 firmas de todo el mundo, que presentan sus colecciones en lugares tan espectaculares como teatros, fábricas, palacios o estaciones de tren, creando una escenografía adaptada a cada colección.

El equipo creativo y de selección del evento ha premiado la calidad, creatividad y vanguardia de los diseños de las firmas pertenecientes a Isla Bonita Moda, cuyas colecciones podrán verse el próximo mes de julio en Sibiu, Transilvania.

Jordi Pérez, consejero de Promoción Económica del Cabildo de La Palma ha recalcado la importancia de que eventos de calado internacional se fijen en el trabajo de los creativos de La Palma. “Desde la creación del Plan Insular de Moda y del programa de promoción y potenciación del sector textil y creativo (Isla Bonita Moda) el conjunto de firmas adheridas no ha parado de generar sinergias con otras marcas mediante la creación de nuevas colecciones y puestos de trabajo. Esto redunda de manera directa en la economía de nuestra isla".

Por su parte, Waleska Morín, asegura estar entusiasmada con la noticia porque supone un “antes y un después para mi marca”. “Llevo años trabajando muy duro para lograr consolidar mi firma y el hecho de que captadores de tendencias internacionales se hayan fijado en mí me enorgullece. Soy consciente de que este paso no sería posible sin el apoyo que me brinda el Cabildo Insular de La Palma y el conjunto de instituciones que apoyan nuestro trabajo”.

Pedro Juan González “recibir una oferta de participación desde Feeric Fashion Week ha sido un gran honor, dado que llevan más de 10 años trabajando por las firmas emergentes. Poder mostrar mi trabajo en Feeric es un paso profesional muy importante dentro de este 2018 que ha estado cargado de nuevas experiencias. Estoy muy agradecido al conjunto de personas que componen Isla Bonita Moda por el apoyo diario hacia el trabajo y la profesionalización del talento palmero, al igual que agradezco la oportunidad que me brinda Alejandro Lomas, relaciones públicas de Feeric Fashion Week".