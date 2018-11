CCOO acusa UGT de “vender humo” en el sector de las ambulancias

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) acusa a la Unión General de Trabajadores UGT) de “vender humo” en el sector de las ambulancias. En una nota de prensa sostiene que “UGT y Ambulancia Tacoronte conspiran para desprestigiar el convenio colectivo y a CCOO”, destaca en una nota de prensa.

La semana pasada UGT señaló que “el 16 de noviembre” se firmó "un acuerdo con la empresa Servicios de Ambulancias García Tacoronte SL" que “viene a determinar los pasos a seguir para una promoción interna justa para todos los tipos de puestos y plazas que se creen dentro de las diferentes categorías profesionales de la empresa”. También aseveró que “UGT, sindicato mayoritario en el Comité de Empresa en Ambulancias García Tacoronte, concesionaria tanto del Transporte Sanitario Urgente (TSU) como del no urgente (TSNU), comienza a unificar el sector en La Palma, propósito que se marcó tras ganar las pasadas elecciones en marzo”.

CCOO, en la nota, “quiere aclarar que ya existía un acuerdo, que regulaba la promoción del personal dentro de la empresa desde el año 2011”. Añade que “dicho acuerdo estaba firmado por la totalidad de los miembros del Comité de Empresa incluidos los de la UGT, los mismos miembros que ahora han venido hacer una modificación de este, por lo que no es verdad que sea el primer acuerdo firmado en este sentido”. Apunta que “nos resulta, cuanto menos curioso, que los mismos miembros que fueron firmantes del primer acuerdo hayan hecho una modificación de este”.

En opinión de CCOO, “lo que han hecho es, precisamente, lo contrario, desmejorar la promoción interna dentro de la empresa y ajustar los criterios para la adjudicación de las plazas a trabajadores afines a la UGT”. Añade que “Por este y otros motivos que relatamos a continuación, CCOO no ha firmado el mismo. Este acuerdo facilita la incorporación de trabajadores de igual categoría a otro tipo de servicios, como de transporte sanitario no urgente al urgente, y beta a camilleros del trasporte sanitario no urgente o urgente con años de antigüedad en el sector la posibilidad de acceder a puestos de conductor, que en definitiva es de lo que se trata de promocionar dentro de la empresa (mejorar de categoría)”.

“Tal es así”, continúa, “que un camillero tendría que tener 20 años de antigüedad para partir en igualdad de condiciones respecto a un conductor”. En el mismo acuerdo, expone CC en la nota, “reconoce que es injusto ya que se cita textualmente que: ‘Con la intención de mantener un sistema justo, se establece una movilidad vertical en exclusiva a las vacantes por jubilación”.

Por otro lado, prosigue, “también favorecen a los trabajadores que tengan el permiso de conducir C o superiores, cuando en el sector en Canarias no es necesario para la conducción ambulancias, ni viene recogido en RD 836/2012, donde se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación del personal de transporte sanitario”.

En la note se apunta que “para “mayor abundancia en el despropósito de este acuerdo, imposibilita el acceso a las plazas ofertadas si no tienes una antigüedad mínima de 5 años, ofreciendo un trato discriminatorio para con los trabajadores y trabajadoras”.

“Otra incoherencia dentro de este acuerdo”, agrega, “es el reconocimiento en el mismo de 2 plazas que quedan por cubrir que datan del año 2016 y otras 2 del 2017 y en cambio no se reflejan las últimas 10 plazas creadas tras la última huelga de CCOO en la Isla y que la UGT no secundó y que actualmente están cubiertas por personal eventual, vacantes entre otras a consecuencia de los despidos sufridos por cerca de un 30% de la plantilla, entre otros y en dos ocasiones el presidente del Comité de empresa en aquel momento, y/o las sanciones a los trabajadores/as no afines, entre otros el secretario del Comité de empresa de aquel momento, (que casualidad que ambos fueran de CCOO) y que la UGT ni siquiera se pronuncio”. CCOO se pregunta “¿por qué unas si, y otras no?, ¿es que acaso la UGT y la empresa tienen que pagar algún favor a esos 10 trabajadores que fueron incorporados a la empresa meses antes de las elecciones? Elecciones que desbancaron a CCOO de la mayoría en la Isla”.