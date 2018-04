La CGT divulgará en Los Llanos los orígenes del 1º de Mayo

El próximo martes, 1 de mayo, con motivo del Día Internacional del Trabajo, la Confederación General del Trabajo (CGT), instalará una mesa informativa en la Plaza de España de Los Llanos de Aridane.

“Ante la constatación de que la mayoría de la población no conoce los motivos por los que el 1º de Mayo se instituyó como Fiesta Internacional del Trabajo, consideremos que es positivo informar a la ciudadanía sobre los orígenes o historia de esta conmemoración, que data de 1886, donde se hacía una reivindicación de la jornada laboral de ocho horas”, recuerdan.

“En estos momentos, en pleno siglo XXI, estamos viendo cómo hemos retrocedido en el tiempo. Mientras avanza la tecnología, la ciencia, etc.,, los derechos de la clase trabajadora disminuyen; hemos vuelto en muchos casos a una contratación esclavista de media jornada y obligando a trabajar más de diez horas, con salarios que en la mayoría de los casos no alcanzan los 800 euros y debido a que solo cotizan por cuatro horas no genera derecho a subsidio de paro decente y, por supuesto, en su momento apenas tendrán derecho a una pensión de jubilación que difícilmente les permitirá vivir con un mínimo de dignidad”, aseguran.

La mesa informativa se instalará entre las 11:00 y las 13:00 horas, y a partir de las 13:30 horas se ofrecerá un brindis en el local de este sindicato, en el Edificio Tagomago, local 60, 2ª planta.