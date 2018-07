El Cabildo de La Palma favorece el intercambio intergeneracional entre jóvenes y mayores de la Residencia de Pensionistas

El Cabildo de La Palma lleva a cabo un programa de actuaciones para favorecer el intercambio intergeneracional entre las personas mayores usuarias de la Residencia de Pensionistas y otros colectivos sociales, como el juvenil, indica en una nota de prensa.

Una de estas acciones ha estado protagonizada por el alumnado del Punto de Información Juvenil de San Andrés y Sauces, que ha desarrollado diversas actividades con las personas residentes en la Residencia de Pensionistas, donde se han llevado a cabo varias dinámicas de grupo, apunta.

La consejera de Asuntos Sociales, Jovita Monterrey, destaca que “la realización de este tipo de actividades favorece que las personas mayores de la Residencia de Pensionistas participen en unas jornadas diferentes y amenas con jóvenes de la Isla, favoreciendo su integración social a través de distintas actividades dinámicas donde residentes, alumnos y monitores interactúan”.

En total han participado 22 alumnos y alumnas del proyecto Our Change y cuatro monitores y monitoras, que han elaborado un programa de actividades con las 20 personas que residen en el centro, que se han dividido en cuatro grupos de cinco personas para hacer las sesiones más cercanas y amenas.

El proyecto Our Change está enmarcado dentro del programa de intercambio juvenil Erasmus+ y, en este caso, han participado once jóvenes de La Palma y otros once procedentes de Alba Iulia, ciudad de Transilvania, Rumanía.

Las dinámicas giraron en torno a la interactuación de residentes con el alumnado y los monitores y monitoras con actividades en las que las personas que participaban debían presentarse, hablar de sus aficiones o decir a qué países les gustaría viajar. También se llevaron a cabo juegos que dinamizaron la actividad del día a día del centro.

El proyecto ‘Our Change’ en La Palma

El proyecto Our Change se lleva a cabo durante el mes de julio en el Albergue de Puntallana y las actividades enmarcadas en el programa se desarrollan en diferentes puntos de la Isla.

A través de este tipo de acciones se fomenta la inclusión con personas mayores haciendo actividades intergeneracionales, independientemente de su movilidad reducida o dificultades cognitivas.

El objetivo del proyecto es fomentar la inclusión, la participación juvenil, la igualdad y equidad, aprender y mejorar la comunicación en lengua extranjera mientras se favorece la adquisición de valores hacia la conservación del medio ambiente y una vida saludable.

El programa está cofinanciado por el Programa Erasmus+ de la Comisión Europea y está organizado por el Punto Información Juvenil de San Andrés y Sauces.

El Punto de Información Juvenil de San Andrés y Sauces, coordinado por Yesenia Jiménez, ha llevado a cabo “numerosos proyectos de intercambio a través del programa Erasmus +, por lo que garantiza el correcto desarrollo de esta iniciativa”, concluye la nota.