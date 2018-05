Conceden al Heredamiento de las Haciendas de Argual y Tazacorte el Premio Europa Nostra 2018

La Comisión Europea y Europa Nostra, “la más importante red en materia de patrimonio europeo”, se indica en una nota de prensa de los citados organismo de la UE, han anunciado este martes, 15 de mayo, el nombre de los ganadores de la edición 2018 del Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural / Premios Europa Nostra. Los 29 galardonados, procedentes de 17 países, han sido premiados por “sus impresionantes realizaciones en los ámbitos de la conservación, la investigación, la especial dedicación y la sensibilización y pedagogía”. Entre los ganadores de este año se encuentra el Heredamiento de las Haciendas de Argual y Tazacorte.

En la nota se apunta que “con el fin de contribuir a la celebración del Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018, los premios de este año han puesto un especial énfasis en el valor añadido europeo de las realizaciones seleccionadas en el ámbito del patrimonio”. Los ganadores recibirán el premio durante una ceremonia de alto nivel que se celebrará el 22 de junio en Berlín, con ocasión de la primera Cumbre Europea del Patrimonio Cultural.

El Heredamiento de las Haciendas de Argual y Tazacorte, se añade en la nota, “es una agrupación de propietarios de aguas privadas de las islas Canarias, cuyo patrimonio se remonta a 1502”. Explica que “tras más de 500 años de historia, el agua y el entorno están ahora gestionados por 1.540 partícipes que trabajan sin ánimo de lucro”. "El agua, los montes, la tierra y los canales de riego de La Caldera de Taburiente pertenecen a esta comunidad. Tanto la captación y distribución del agua como la conservación del ecosistema han sido los dos ejes sobre los que ha girado la actividad de esta agrupación desde su constitución. Esto ha generado una verdadera cultura del agua, resaltando que es un recurso precioso y escaso".

El jurado elogió al Heredamiento de las Haciendas de Argual y Tazacorte por su "gestión histórica del agua durante más de cinco siglos y por la conservación y uso actuales del agua para la agricultura a través de una organización privada".

"El agua y tierra de la Caldera de Taburiente", se explica en la nota, “así como los ingenios azucareros de Argual y Tazacorte, se combinaron para formar un destacado paisaje en la Isla. La Palma fue un importante centro productor de azúcar desde el siglo XVI y de exportación al mercado europeo. Los ingenios azucareros de Argual y Tazacorte”, continúa, “transformaban la caña de azúcar que se cultivaba en los campos regados con el agua de La Caldera. Ello, a su vez, requería enormes cantidades de agua y leña. Aunque la tala de árboles y la cría de ganado podrían haber aportado beneficios económicos, los propietarios reconocieron que mantener el arbolado era esencial para la conservación de los manantiales y fuentes y que eliminarlo hubiese sido dañino para todo el ecosistema. Esa destacada y temprana conciencia ecológica, presente durante más de 500 años, es la razón por la que la Caldera de Taburiente ha sobrevivido hasta el presente con sus recursos naturales intactos y que ha conducido a su declaración como parque nacional. Esta condición ayuda a preservar lo que es una topografía única, hogar de una rica variedad de flora y fauna, así como 2.500 de las explotaciones plataneras más productivas y comprometidas con el medio ambiente de la Unión Europea”.

“El sistema hidráulico”, agrega, “tiene intereses sostenibles desde su creación. Las antiguas acequias de riego fueron reemplazadas a finales del siglo XX por una nueva red de riego que mide más de 100 kilómetros de longitud y que ayuda a reducir la pérdida de agua. Los canales y las redes de riego transportan el agua que discurre por gravedad, aprovechando los desniveles naturales sin necesidad de utilizar ningún otro tipo de energía. Además, desde 1933, dos centrales hidroeléctricas, emplearon la energía hidráulica para abastecer de electricidad al valle de Aridane a unos precios sociales, un verdadero hito en la producción de energías renovables en las islas Canarias”.

En la nota se señala que “los ciudadanos de Europa y del resto del mundo actualmente pueden votar en línea para elegir al ganador del premio del público y apoyar para las realizaciones ganadoras de su propio país o de otro país europeo.

Entre “los ejemplos de éxito notables en el ámbito del patrimonio europeo galardonados en 2018 cabe citar: la restauración de una iglesia bizantina en Grecia que posee una serie de frescos excepcionales de los siglos VIII-IX, que fue posible gracias a la fructífera cooperación entre organizaciones griegas y suizas; el desarrollo de un nuevo método de conservación del patrimonio de las residencias históricas europeas, fruto del proyecto común de cinco instituciones establecidas en Francia, Italia y Polonia; la especial dedicación de una red internacional de ONG que trabajan por la protección de Venecia desde hace más de 30 años; y la creación de un programa de educación pública que ofrece a los niños y jóvenes de Finlandia la oportunidad de interactuar con su patrimonio cultural y que puede servir de inspiración para iniciativas similares en Europa”.

Tibor Navracsics, comisario de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, ha afirmado: «El patrimonio cultural en todas sus formas constituye uno de los activos más valiosos de Europa. Crea vínculos entre los pueblos y las comunidades y entre el pasado y el futuro. Desempeña un papel fundamental para nuestra identidad europea y es esencial para la promoción del desarrollo social y económico. Felicito a los galardonados del Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural / Premios Europa Nostra 2018 y a sus equipos por su trabajo excepcional e innovador. Gracias a su talento y su compromiso, muchos tesoros del patrimonio cultural europeo han sido protegidos y revitalizados. Su trabajo también permite que los ciudadanos de todos los orígenes sociales descubran y exploren nuestro rico patrimonio cultural y que interactúen con él, en plena consonancia con el espíritu del Año Europeo del Patrimonio Cultural que celebramos en 2018».

Por su parte, Plácido Domingo, famoso cantante de ópera y presidente de Europa Nostra, ha declarado: «Mi más sincera enhorabuena a los campeones del patrimonio de este año que han sido declarados ganadores del Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural/Premios Europa Nostra. Estamos muy impresionados por el excepcional grado de competencias, creatividad, compromiso y generosidad de tantos profesionales, voluntarios y colaboradores en el ámbito del patrimonio de toda Europa. Merecen todo nuestro reconocimiento y más apoyo. Los ganadores son la prueba viva de que nuestro patrimonio cultural es mucho más que el recuerdo de nuestro pasado; es una clave para entender nuestro presente y un recurso para nuestro futuro. Por tanto, debemos aprovechar el Año Europeo del Patrimonio Cultural para reconocer el valor de nuestro patrimonio cultural común para el futuro de Europa».

Los jurados, compuestos por expertos independientes, han examinado 160 solicitudes en total, presentadas por organizaciones y particulares de 31 países de toda Europa.

Los ganadores serán los invitados de honor de la ceremonia de entrega de los premios, organizada conjuntamente por el comisario Tibor Navracsics y el maestro Plácido Domingo, y que tendrá lugar la noche del 22 de junio en el Centro de Congresos de Berlín. Los siete ganadores del gran premio, que recibirán 10 000 euros cada uno, y el ganador del premio del público se anunciarán en la ceremonia, que será honrada con la presencia del Frank-Walter Steinmeier, presidente de la República Federal de Alemania, en su calidad de patrono en dicho país del Año Europeo del Patrimonio Cultural.

Los ganadores presentarán sus realizaciones en el ámbito del patrimonio en la Feria de la Excelencia el 21 de junio en el Allianz Forum. Asimismo, participarán en diversos actos en el marco de la Cumbre Europea del Patrimonio Cultural Compartir el patrimonio, compartir los valores, que se celebrará del 18 al 24 de junio en Berlín. Organizada conjuntamente por Europa Nostra, el comité alemán del Patrimonio Cultural (DNK) y la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano (SPK), esta cumbre tiene por objeto promover un programa y un plan de acción ambiciosos de ámbito europeo para el patrimonio cultural que constituyan un legado perdurable del Año Europeo del Patrimonio Cultural.

Premiados 2018

Categoría de conservación

El sanatorio del Dr. Braunlage Barner, Alemania

Los viñedos en terrazas de Winzerberg, Potsdam, Alemania

La rotonda de San Wenceslao, Praga, Chequia

La casa misionera de Paul Egede, Ilimanaq, Groenlandia, Dinamarca

Los bocetos de Sorolla de Visión de España, Valencia, España

La fachada del Colegio de San Ildefonso, Alcalá de Henares, España

La iglesia bizantina de Hagia Kyriaki, Naxos, Grecia

Collaborative Conservation of the Apse Mosaic of the Transfiguration in the Basilica at St. Catherine’s Monastery, Sinai, Egypt/Greece/Italy

El jardín botánico del Palacio Nacional de Queluz, Sintra, Portugal

La fortaleza de Bač, Bač, Serbia

El pabellón del Príncipe Miloš en el Balneario de Bukovička, Aranđelovac, Serbia

Categoría de investigación

CultLab3D: tecnología de escaneo automatizada para digitalización en 3D, Darmstadt, Alemania

EPICO: Protocolo europeo de conservación preventiva, coordinado en Versalles, Francia

Textil de Georgia, Tiflis, Georgia

Investigación y catalogación de la colección de arte estatal, Belgrado, Serbia

Categoría de dedicación especial

Las maravillas de los defensores del patrimonio de Bulgaria, Bulgaria

Los propietarios de aguas privadas de Argual y Tazacorte, Canarias, España

Stéphane Bern, Francia

La Asociación de Comités Privados Internacionales para la Protección de Venecia, Italia

Tone Sinding Steinsvik, Noruega

La Asociación Hendrick de Keyser, Países Bajos

Categoría de educación, formación y sensibilización

Ief Postino: Relación epistolar entre Bélgica e Italia, Bélgica

El museo Alka de Sinj, Croacia

La casa de Plečnik, Eslovenia

Programa educativo «Culture Leap», Finlandia

Instituto Nacional del Patrimonio Cultural: Programa de educación y formación de conservadores, Francia

La campaña «Resurgir de la destrucción», coordinada en Roma, Italia

Monumentos Abiertos, Italia

GeoCraftNL: proyecto sobre el patrimonio minero, Países Bajos

También se otorga un premio Europa Nostra a una realización destacada en el ámbito del patrimonio de un país europeo que no forma parte del programa Europa Creativa de la UE.

Categoría de conservación

La escuela griega Zografyon, Estambul, Turquía

Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural / Premios Europa Nostra

El Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural / Premios Europa Nostra fue creado en 2002 por la Comisión Europea y gestionado desde entonces por Europa Nostra. Reconoce y fomenta las mejores prácticas relacionadas con la conservación del patrimonio, su gestión, investigación, educación y comunicación. De esta manera, contribuye a reforzar el reconocimiento público del Patrimonio Cultural como un recurso estratégico para la sociedad y la economía europeas. El Premio está patrocinado por el Programa de la Unión Europea Creative Europe.

En los últimos 16 años, organizaciones y particulares de 39 países han presentado a estos premios 2,883 proyectos. Los distintos jurados han premiado 485 proyectos de 34 países. España encabeza la lista con 64 premios, en segundo lugar Reino Unido con 60 y en tercer lugar Italia con 41. Se han concedido un total de 102 Premios Especiales de 10,000 euros a los proyectos más notables elegidos entre los premiados.

El Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural/Premios Europa Nostra ha servido para potenciar el sector del Patrimonio en Europa destacando las buenas prácticas, fomentando el intercambio de conocimientos entre fronteras y conectando a las partes interesadas en redes más amplias. También este premio ha supuesto mayores beneficios para los premiados, tales como una mayor difusión a nivel nacional e internacional, financiación y aumento del número de visitantes. Ha incrementado además el interés del público en general por nuestro Patrimonio común destacando su intrínseco carácter europeo.

Europa Nostra

Europa Nostra es la Federación pan-Europea de Organizaciones No Gubernamentales relacionadas con el Patrimonio, apoyada por una amplia red de instituciones públicas, organizaciones privadas y particulares de 40 países. Europa Nostra es la voz de la sociedad civil para la conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Europa. Fundada en 1963, Europa Nostra es reconocida actualmente como la organización de patrimonio más representativa e influyente en Europa. Su presidente es Plácido Domingo. Europa Nostra trabaja para salvar los monumentos, sitios y entornos europeos en peligro, especialmente a través del programa The 7 Most Endangered. Reconoce la excelencia mediante el Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural/Premios Europa Nostra. También contribuye a la formulación y aplicación de estrategias y políticas europeas relacionadas con el Patrimonio, a través del diálogo con las instituciones europeas y la coordinación de la Alianza de Patrimonio Europeo 3.3.

Creative Europe

Creative Europe es el programa de la Unión Europea para apoyar a los sectores culturales y creativos, permitiéndoles incrementar su contribución al empleo y al crecimiento. Con un presupuesto de 1.46 billones de euros, apoya a organizaciones en los campos de patrimonio, artes escénicas, bellas artes, publicidad, cine, TV, música, y video juegos, así como a miles de artistas y profesionales del sector cultural y audiovisual. Esta financiación les permitirá llevar a cabo su trabajo a lo largo de Europa, llegar a nuevas audiencias y desarrollar las técnicas propias de la era digital.