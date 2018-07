El deseo de respeto y tolerancia con la diversidad cierra la Convención Política y Social “más emotiva” del Love Festival

Con la sala principal del Museo Arqueológico Benahoarita de Los Llanos de Aridane completamente llena, este jueves se celebró la III Convención Política y Social por una Sociedad más Justa e Igualitaria, dentro de la Agenda Social del Isla Bonita Love Festival, se informa en nota de prensa.

El simposio se llevó a cabo en un ámbito distendido del que participaron representantes de variados estamentos.

El periodista y activista de Violetas LGTBI La Palma, Javier Rodríguez, fue el encargado de moderar la charla de la que tomaron parte el ex Diputado del Común, Jerónimo Saavedra; el coordinador de la Red Canaria de Responsabilidad Social Empresarial y Colectivos LGTBI+ de Canarias, Iván Vega, y las polifacéticas artistas Topacio Fresh y Alaska.

Durante unas dos horas de reflexiones y exposiciones, se hizo un recorrido por las experiencias vividas en las diferentes etapas que le ha tocado superar a un colectivo que ahora, por fin, cuenta con los recursos y las herramientas necesarias para hacerse visible.

Jerónimo Saavedra recordó cómo “sigue habiendo mucha gente frustrada por no aceptarse, y en la mayoría de casos no es culpa suya, sino de lo que le enseñaron. Sufren porque prevalece en ellos aquella educación que recibieron”. Recordó también lo que sintió cuando “en octubre del año 2000 hablé abiertamente de mi condición, y siempre dije que esperaba que el reconocimiento de la condición sexual de una persona dejara de ser noticia, pero aquí seguimos”, añadió.

La convención se celebró en el Museo Benahoarita de Los Llanos.

Alaska, que vivió de cerca aquellos primeros movimientos y manifestaciones durante los últimos años setenta, reconoce que poco a poco se ha ido avanzando porque ha habido un cambio cultural importante aunque “los que somos o nos sentimos diferentes seguimos sufriendo ataques, en ocasiones, desde nuestro ámbito más cercano. Durante los primeros años del boom de las redes sociales me pasaba horas eliminando insultos. Ahora ya no me importa, pero no es lo mismo que me insulten a mí, que a un chaval de 15 años”.

Topacio, que además es madrina e imagen del Love Festival, dio las gracias a todos los apoyos institucionales con que se cuenta hoy porque “iniciativas como el Love le hacen el camino más fácil a los jóvenes que, en ocasiones, llegan a pensar que lo que sienten no está bien”. La galerista hizo hincapié también en la necesidad de hacer visibles las diferencias y el respeto a la diversidad.

En un ámbito más cercano a la educación, por su condición de docente, además de su juventud, Iván Vega destacó importantes cambios como que “antes, los jóvenes que se querían acercar al colectivo venían solos a pedir información y buscando apoyo y refugio. Hoy, esos jóvenes vienen acompañados por sus familias, y ahí hemos avanzado muchísimo”. Aun así, Vega reconoció que siguen existiendo casos intolerables de bullying “aunque solo se denuncia un 20% de los delitos de odio”.

Los participantes, que hicieron las delicias de los numerosos asistentes, se unieron en el mensaje de la necesidad de vivir la diversidad con amor, respeto y tolerancia.

Como cierre de la convención, tomó la palabra el consejero responsable y artífice del Isla Bonita Love Festival, Jordi Pérez Camacho, que agradeció la participación e implicación tanto de los ponentes, como de los colectivos presentes en el Primer Encuentro de Asociaciones LGTBI+ de Canarias y “de la Institución que represento, así como de todos esos compañeros que han creído en este proyecto, y hasta los que no creyeron y se han convencido de que al final, sí que era necesario”.

Pérez Camacho se mostró “orgulloso, porque el Love ha sido creado por y para la sociedad, y ojalá siga así durante mucho tiempo aunque yo tenga que despedirme del proyecto, porque los ciclos cambian o terminan. Lo que es evidente es que estaré siempre orgulloso porque he cumplido un sueño. El mío y el de mucha gente”.

Las actividades del Isla Bonita Love Festival continuarán este viernes con las Jornadas Jurídicas Retos para la justicia en materia de igualdad, las Jornadas LGTBI+ de La Palma y realidades trans en menores y adolescentes y el Encuentro de Gastronomía y Moda de La Palma. Todo en el entorno del MAB de Los Llanos de Aridane.