Devuelto el importe del 100% de las entradas online y el 80% de las físicas del concierto de Sabina en La Palma

Tras la suspensión anunciada, por motivos de salud vinculados al artista, del concierto de Joaquín Sabina en La Palma (El Paso), que estaba previsto para el pasado 30 de abril, El Time Eventos, como productora encargada de la organización del evento en la Isla Bonita, está ultimando “con total normalidad la devolución íntegra de todas las entradas que fueron adquiridas para el concierto, correspondiente a más de la mitad del aforo que se había vendido en el momento de cancelación del espectáculo”, indica la productora en una nota de prensa.

Apunta que “transcurridos menos de 10 días desde el inicio de la devolución (2 de mayo), se han entregado el 100% de las entradas online adquiridas tanto en entrees.es como en tomaticket.com (incluidos los gastos de gestión de las mismas), y el 80% de los entradas físicas que se compraron a través de alguna de las oficinas de turismo de La Palma”.

El Time Eventos, añade, habilitó dos puntos de devolución de entradas físicas, en las oficinas de turismo de El Paso y en la de Santa Cruz de La Palma, con personal in situ dedicado a tal gestión. Dichos puntos de devolución se mantendrán operativos, en horario matinal, hasta el 22 de mayo, tal y como ya se informó en un comunicado anterior.

Desde la productora se recuerda “a los clientes, que suponen menos del 20% de las entradas físicas, que aún no hayan acudido a estos puntos para canjear sus entradas, que el servicio se prestará hasta la fecha indicada y no se realizarán devoluciones posteriores a la misma de no mediar una justificación sobre la no presentación previa de la entrada en el periodo habilitado”.

También recuerda que, “para proceder a la devolución de las entradas físicas, cada comprador deberá entregar la entrada adquirida en el mismo punto de venta en el que la compró (siempre dentro del horario establecido), a excepción de las que fueron vendidas en la Oficina de Turismo de Los Cancajos (Breña Baja) que se devolverán a través de la Oficina de Turismo Casita de Cristal de Santa Cruz de La Palma”.

Señala que “una vez más, la producción de El Time Eventos agradece al equipo humano del CIT Tedote y a su dirección, como gestor de la mayoría de las oficinas de turismo que actuaron como puntos de venta de entradas, el esfuerzo que han realizado y siguen realizando en este complejo proceso. De la misma manera, valora positivamente la profesionalidad mostrada por las dos plataformas de venta de entradas online en todo el proceso de devolución”.

A su vez, “se recuerda a los clientes que, de la misma manera, pueden canjear en esos puntos físicos sus entradas para asistir a cualquiera de los tres eventos en los que participa como productor o promotor esta entidad, con los mismos canales de venta de entradas; estos son, el Isla Bonita Love Festival, con la actuación en exclusiva en Canarias de Maná (28 de julio, en el Puerto de Tazacorte), el fenómeno colombiano J Balvin (11 de agosto en El Paso) y el 40 Aniversario de Los Secretos (13 de agosto en El Paso).