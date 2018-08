“Divulgar conocimiento sobre patrimonio cultural no es fácil en La Palma”

“Divulgar conocimiento sobre patrimonio histórico-cultural y arqueología no es fácil, y menos en una isla pequeña como La Palma, donde, además, los periódicos locales no ayudan puesto que publican muy poca información sobre este ámbito”, asegura la periodista palmera Claudia Pais, que ha participado en el III Congreso Internacional Historia del Periodismo Canario (Historia y Comunicación Social en la Macaronesia) enmarcado en los Cursos de Verano de la Universidad de Adeje (Tenerife) e impulsado por la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Laguna (ULL).

Claudia Pais, graduada en Periodismo por la ULL y especializada en redes sociales y audiovisuales en el máster de Creatividad Estratégica en la Información Audiovisual por la Universidad Autónoma de Barcelona, presentó una ponencia con el título Divulgar arqueología en Facebook: cómo generar interés, en la que analiza la página de Facebook de su padre, Felipe Jorge Pais Pais, doctor en Arqueología, inspector de Patrimonio Histórico del Cabildo de La Palma y director del Museo Arqueológico Benahoarita, que difunde información sobre patrimonio histórico, cultural y arqueológico de La Palma.

“¿Qué tiene que ver una charla titulada Divulgar arqueología en Facebook: cómo generar interés con un congreso de Historia del Periodismo Canario?”, se pregunta Claudia, y explica: “Consideramos que para poder hablar con rigor y cierta empatía sobre nuestro pasado, hay que tener muy en cuenta el presente, tratando de comprender dónde nos situamos hoy en día para poder interpretar la historia, ya sea sobre el periodismo o cualquier otra temática”. “De hecho, más aún en periodismo, la profesión que más trabaja con el presente y la actualidad de una sociedad. Por ello, hemos querido intentar compenetrar este pequeño bloque con el congreso para así llevarnos una imagen, quizá un poco aventurada, de a dónde nos está llevando el periodismo. En este caso en concreto, el periodismo local”, precisa.

“El periodismo local puede llegar a limitar la especialización de los propios periodistas porque la información generalista sale más a cuentas, es de rápida publicación y no se necesita profundizar más allá de lo estrictamente necesario, y en medios locales como los de La Palma, donde las redacciones están conformadas por una o dos personas, la falta de personal y también falta de tiempo no permite que el periodista pueda publicar información más detallada o de temáticas más específicas, por lo que hay poca presencia mediática local cuando se trata de cuestiones sobre arqueología o patrimonio y cuando la hay, es algo escueta debido a la falta de especialización de los periodistas”, sostiene Claudia Pais, que ha colaborado con National Geographic como periodista audiovisual documentando la investigación The stories shells hold: inferring ancient cultural and environmental history from mollusk middens in the Canary Islands.

Sin embargo, subraya, “noticias en La Palma sobre arqueología, hay”. “La carencia de información sobre esta materia ha generado que se trate de introducir estos conocimientos por otro lado. Y así es como las redes sociales les han quitado protagonismo a los periódicos digitales. Ahora, los usuarios prefieren informarse a través de Facebook, por ejemplo, un lugar de libre acceso tanto para quien publica como para quien lee. Así pues, un lugar ideal para divulgar arqueología”, asegura. “Desde luego, las redes sociales son un medio imbatible para llevar al conocimiento público los avatares del patrimonio cultural y para crear afición, sensibilidad, opinión y ánimo de conservación en una masa social antes desconocedora o indiferente”, tal y como explicaba Carlos Morenés en la XXXII Reunión de Asociaciones y Entidades para la Defensa del Patrimonio Cultural y su Entorno en 2012. “La desinformación sobre patrimonio histórico y cultural de La Palma queda totalmente a libre elección cuando se crea la página de Facebook de Felipe Jorge Pais Pais, arqueólogo de la Isla. Ahora tenemos acceso a ese conocimiento de calidad y de manera inmediata”, remarca.

“La arqueología, como ciencia, debe ser divulgada de forma que la ciudadanía pueda tener un acceso rápido, fácil y fiable a todas aquellas informaciones que le sean relevantes con respecto a esa materia, y hoy en día, con Internet ese acceso rápido y fácil a la información lo tenemos cubierto. No obstante, el tema de la fiabilidad es más complicado”, reconoce. “A través, por ejemplo, de las redes sociales se pueden difundir muchos bulos o datos falsos con total libertad, y es aquí donde una figura o personaje relevante dentro del mundo de la arqueología, en este caso en La Palma, puede aportar la fiabilidad y rigor que tanto se necesita en este ámbito de la comunicación”, defiende. “Este juega un papel sumamente relevante, pues es él quien se encarga de contrastar y verificar la información de actualidad local que existe en cuanto a esa temática. Además, favorece la difusión de noticias que se comparten a través de herramientas como Facebook, y aporta también su visión como investigador y científico”, agrega.

“La creación de la página de Facebook de Felipe Jorge Pais Pais ha ido generando consciencia en los palmeros sobre la importancia de cuidar y conocer nuestro patrimonio cultural e histórico. Ha supuesto un crecimiento del interés acerca de esta temática y un compromiso social mediante la participación en la mejora y el desarrollo patrimonial de nuestra Isla. Asimismo, ha permitido llenar ese hueco que existía periodísticamente hablando y por supuesto, también ha provocado que tanto los medios de comunicación locales como los políticos presten más atención a la arqueología y a otros aspectos históricos y culturales de La Palma”, resalta. “Felipe Jorge Pais Pais ha pasado de ser simplemente una fuente en los medios de comunicación a convertirse en un comunicador experto en su materia. Ha logrado hacer sencillo temas complejos o que pasan inadvertidos en las noticias para contribuir a la mejora del desarrollo de la sociedad. Fomentando el conocimiento sobre nuestra historia y cultura, ganamos todos. Los expertos, la ciudadanía, los periodistas y los políticos”, concluye.