Expertos en moda y redes sociales protagonizan la primera jornada de la Semana de la Moda de La Palma. El encuentro, que tuvo lugar en el Palacio Salazar de Santa Cruz de La Palma, contó con la participación de profesionales vinculados al sector textil y social media, se informa en nota de prensa.

Los ponentes comenzaron el coloquio debatiendo sobre las ventajas y desventajas que tienen las redes sociales. Para Eider Tejedor, asesora de imagen y empresaria palmera, el sector se ha socializado. “Una de las grandes ventajas que tienen las redes sociales es la cercanía”, afirmó.

Por su parte, Jezabel Artiles, responsable Social Media de Binter, destacó que la clave está en la inmediatez. Para ella, es un auténtico lujo comunicarse en tiempo real y que no haya geolocalización de por medio. Además, añade que “en el caso de nuestra aerolínea, cualquier persona que quiera interactuar con la marca, obtiene respuesta en 15 minutos”. El debate continuó con los testimonios de los diferentes blogueros e influencers en torno al trabajo que realizan y su relación con las marcas. Se prestó especial atención a la imagen que estos proyectan en las redes y cómo ser uno mismo en la era digital. Para el modelo Marc Castignani, imagen de Isla Bonita Moda, si no tienes redes sociales, no existes.

“Las redes nos permiten abrir puertas, que de otra forma sería imposible”. Gema Betancor, creadora del blog De mayor quiero ser personal shopper, lo tiene claro: “Las redes sociales han cambiado nuestra manera de consumir y relacionarnos”. La imagen femenina de Isla Bonita Moda, Daniela Fernández, intenta mostrar en su perfil de Instagram una imagen basada en la sencillez y la humildad. Según la bloguera Victoria Quesada, la persona que se dedique a este mundo debe hacerlo con espontaneidad. “En mi caso, me levanto por la mañana, busco divertirme y divertir a los que me siguen”. Todos los ponentes coincidieron en que hay que mantener la esencia en las plataformas digitales. La profesionalidad en las redes es importante, pero sin perder la identidad.

El público, que también tuvo la oportunidad de participar, compartió estas ideas y habló sobre sus experiencias personales en los Social Media. El segundo bloque de la tarde lo protagonizó el Obradoiro de Martina. Su fundadora, Martina González, que mezcla la tradición familiar con la artesanía típica de La Palma. Su ponencia estuvo marcada por las historias de sus clientas y la gran carga emocional que caracterizan a cada uno de sus diseños. La familia juega un papel fundamental en su trabajo. La labor del Obradoiro es unificadora y permite la unión entre mujeres. “En el taller nos volvemos a unir, volvemos a ser mujeres para sacar algo constructivo”.