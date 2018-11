Carlos González inaugura el 'III Foro Salud y Bienestar ' de Fundación CajaCanarias en el Espacio Cultural de La Palma

La Fundación CajaCanarias celebra en La Palma este martes, 27 de noviembre, la primera jornada del III Foro Salud y Bienestar de Fundación CajaCanarias en el Espacio Cultural de la reseñada entidad en Santa Cruz de La Palma, "una iniciativa que pretende ser un instrumento divulgativo dirigido a toda la sociedad y cuyo objetivo es concienciar y transmitir conceptos básicos sobre la salud, a través de un lenguaje accesible", se indica en una nota de prensa de la citada Fundación. En colaboración con Caser Seguros, añade, este foro dará a conocer los cuidados y hábitos de la primera etapa de la infancia, haciendo hincapié en asuntos tan relevantes como la lactancia, las vacunas, la alimentación o el apego de la mano de reputados divulgadores en la materia.

De este modo, la ponencia que inaugura la tercera edición del Foro Salud y Bienestar se celebra este martes 27 de noviembre, en el Espacio Cultural CajaCanarias de La Palma (Plaza de España, 3. Santa Cruz), a partir de las 18:00 horas con entrada libre hasta completar aforo. Durante la jornada, apunta, el conocido pediatra Carlos González, autor de libros como Mi niño no come, tratará la alimentación infantil centrándose, principalmente, en la alimentación complementaria desde los seis meses. Sin purés ni papillas, con comida normal sin triturar, dejando que el bebé coma por su propia mano y sin obligarle jamás.

La primera infancia, se señala en la nota, es una etapa crucial, pues se instauran hábitos, adoptan estilos de crianza y asumen creencias que marcarán en buena medida la vida de esa persona recién llegada al mundo. En el escenario actual, las familias requieren más que nunca información fiable sobre asuntos tan relevantes como los mencionados que refuerce hechos probados, solvente dudas y destierre bulos. Es una labor social explicar, por ejemplo, los enormes beneficios de la lactancia materna, alertar sobre la corriente antivacunas que está provocando muertes evitables en pleno siglo XXI en varios países europeos u ofrecer pautas básicas sobre buenos hábitos de crianza, alejados de la mercantilización y confusión de la que son objeto en ocasiones.

Carlos González. Es pediatra, autor de libros de referencia en el ámbito de la infancia como Mi niño no me come, Bésame mucho o Un regalo para toda la vida y fundador de la Asociación Catalana Pro Lactancia Materna y reclamado conferenciante sobre lactancia, vacunas o crianza con apego. Es licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona, con especialidad de pediatría cursada en el Hospital de Sant Joan de Déu de esa ciudad. En la actualidad ejerce la pediatría en el centro Gavà Salut Familiar, en el municipio de Gavà de la provincia de Barcelona. Durante 20 años colaboró con la revista Ser Padres, atendiendo un consultorio sobre lactancia y alimentación infantil.