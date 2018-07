Invitan a sumarse a una campaña en recuerdo de la joven víctima de la violencia machista Laura González

La Asociación Tod@s Somos Laura invita a participar en una campaña de recuerdo de Laura González, la joven asesinada víctima de la violencia machista. “Hace tres años que Laura se convirtió para nosotras en la estrella que desde el cielo guía nuestra lucha feminista por la no violencia machista. Se ha convertido así, en el símbolo de nuestra lucha en el movimiento feminista en la isla de La Palma. Con esta acción queremos demostrar nuestra sororidad y apoyo a la familia, a los amigos y amigas que siguen con un proceso doloroso y lento”, se informa en nota de presan.

La campaña se inicia este viernes, 20 de julio, y finalizará el 31 de agosto y tiene como objetivo “visibilizar a Laura junto a todas las mujeres víctimas de violencia de género, en nuestra construcción por una vida sin violencia. Nunca la olvidaremos y queremos que esta acción sirva para unirnos más, y para entender la importancia de que todas las personas tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacer algo, y esto lo podemos hacer desde lo cotidiano, en el día a día de nuestras vidas”, dicen.

“Porque todas somos Laura, porque todas nos unimos a la lucha, porque mientras una sola mujer siga sufriendo violencia todas la sufrimos o somos susceptibles de ella; ahí está nuestra conciencia y nuestra sonororidad. Se desvaneció una parte de nosotras, asesinaron a Laura, a una hija y con ella a otras hijas, madres, hermanas, amigas; pero no conseguirán silenciarlas, ni sus voces ni las nuestras. Aunque el mundo quiera invisibilizarnos, inmovilizarnos, no podrá hacerlo, estamos aquí y hemos venido para quedarnos”, subrayan.

“Que esta movilización masiva sea testigo del alto compromiso que tenemos como sociedad en no olvidar para que no se vuelva a repetir ni un solo asesinato más, y el compromiso en no reproducir el patriarcado. La campaña consiste en sacarnos una foto con una camiseta, pañuelo, gorro, gafas o cualquier indumentaria color violeta y agregar un cartel con el hashtag #Tod@ssomoslaura. “Súbela en las redes sociales, Facebook o Twitter, y etiquétanos o simplemente envíanos la foto a asociaciontodassomoslaura@gmail.com y nosotras nos encargamos de subirla en nuestra página. Súmate”, concluyen.