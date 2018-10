Jornada sobre la violencia de género en el Museo Benahoarita de Los Llanos

La Dirección Insular de la Administración General del Estado en La Palma ha organizado la jornada La violencia de género, la pandemia del siglo XXI, que se celebrará el 29 de octubre, de 09.00 a 14.00 horas, en el Museo Arqueológico Benahoarita de Los Llanos de Aridane.

“Uno de cada tres jóvenes considera inevitable o aceptable en algunas circunstancias controlar los horarios de la pareja, impedir a la pareja que vea a su familia o amistades, no permitir que el otro trabaje o estudie o decirle cosas que puede o no puede hacer. Ver estas actitudes como normales es algo que preocupa cada vez más a las autoridades, el hecho de que la violencia de control está exageradamente presente en las mujeres de 16 a 19 años, pues según la Macroencuesta 2015, se da en un 21% de las relaciones a estas edades, mientras que en el resto de la población el porcentaje desciende al 9,6%”, recuerda la Dirección Insular de la Administración General del Estado en La Palma. Según el estudio, “la percepción de la violencia de género en la adolescencia y la juventud, aunque un 96% de las chicas jóvenes y un 92% de los chicos considera inaceptable la violencia de género, el problema es que no todas las formas de violencia concitan el mismo rechazo ni todos los comportamientos que constituyen maltrato son identificados como tales”. “Desde la Dirección Insular de la Administración General del Estado en La Palma hemos organizado estas jornada que consideramos necesarias para entender esta problemática social vivida en la adolescencia y que nos puede ayudar a tener las herramientas necesarias para saber solventar esta situaciones en nuestros trabajos, vida diaria o centros escolares”, señalan.

Entre los temas que se tratarán se encuentran el trabajo de las fuerzas y cuerpas de Seguridad del Estado, el Equipo Especializado de Atención a Víctimas de Violencia de Género del Cabildo Insular, la mujer menor de edad como víctima de violencia de género o la violencia de género y el empleo.