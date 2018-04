La Palma se suma al clamor contra la sentencia de ‘La Manada’

La Palma ha acogido a mediodía de este sábado dos concentraciones de rechazo a la sentencia del grupo conocido por La Manada, que ha condenado a nueve años de prisión a cinco hombres por abusos sexuales a una joven de Pamplona durante las fiestas de los Sanfermines de 2016. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Navarra consideran los hechos una agresión sexual y no una violación porque, según sostienen, no hubo violencia ni intimidación.

Unas cien personas, en su mayoría mujeres, se concentraron ante los juzgados de Santa Cruz de La Palma y similar cantidad lo hizo en Los Llanos de Aridane para manifestar su repulsa por la sentencia. Portaban numerosos carteles en los que podían leerse textos como No es abuso, es violación, No es jolgorio, es agresión, ¿ Si sales viva de una violación, es que no te han violado?, Comparar a los violadores con los animales es ofender a los animales, Sin formación en igualdad y violencia de género, tu voto particular es solo una opinión segada. Se pidió incluso la inhabilitación de los jueces que dictaron la sentencia, que han absuelto a los miembros de La Manada de un delito de agresión sexual, en contra del criterio de la Fiscalía y la acusación particular. El tribunal considera que no existió violencia e intimidación en los hechos ocurridos el 7 de julio de 2016, cuando una joven denunció haber sido violada en un portal de la calle Paulino Caballero de Pamplona.

Las protestas multitudinarias se han sucedido en varias ciudades de España tras conocer el fallo y La Palma también se ha sumado este sábado a ese grito feminista que reclama una perspectiva de género a la hora de juzgar que destierre el machismo en la judicatura.

La Fiscalía ya ha comunicado que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Concentración en los juzgados de Los Llanos. LA PALMA AHORA

Carteles de rechazo a la sentencia en Santa Cruz de La Palma. LA PALMA AHORA

Una cien personas se concentraron en la capital. LUZ RODRÍGUEZ