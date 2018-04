El Laboratorio de Salud Pública de La Palma procesa más de 600 muestras entre enero y noviembre de 2017

Imagen de archivo de un laboratorio de Salud Pública.

El Laboratorio Insular de Salud Pública del Área de Salud de La Palma, adscrita a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, procesó entre enero y noviembre de 2017 más de 200 muestras de alimentos con diferentes parámetros, 187 muestras de agua de mar y 219 de aguas de consumo humano, además de más 81 muestras de otros tipos, se informa en nota de prensa. El Laboratorio, tras el trabajo realizado en cada proceso, ha recibido un alto índice de satisfacción (89,4 por ciento), lo que es valorado muy positivamente por la directora del Área de Salud de La Palma, Beatriz Páez, que agradece, además, “el magnífico trabajo del equipo humano, compuesto por tres técnicos más una auxiliar, que se somete anualmente a procesos de formación en cumplimiento de los requisitos establecidos por la acreditación ENAC”.

Acreditación ENAC

El Laboratorio de Salud Pública de La Palma, que el pasado año celebró su 30 aniversario, ha ido renovando periódicamente desde 2013 la acreditación ENAC, una auditoría que aprueba las actividades realizadas demostrando que se cumple con las exigencias relativas a lo que establecen las organizaciones de control internacional, en este caso con la norma ISO 17025, normativa internacional que regula la acreditación de los laboratorios de Salud Pública.

Planes obligados

Los laboratorios de Salud Pública que quieran obtener esta acreditación, en Canarias cuentan con ella los laboratorios de Salud Pública de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote, deben cumplir y realizar múltiples requisitos, entre los que se encuentra el Plan de Control de Equipos, que obliga a que los aparatos con los que cuenta el laboratorio estén calibrados y verificados por empresas cualificadas por ENAC. Igual sucede con el Plan de Formación del Personal, que el laboratorio debe establecer de forma anual y es vigilado por los auditores de ENAC. En cuanto a las auditorías, todos los años existen dos para los laboratorios acreditados, una interna, realizada por empresas autorizadas por ENAC para tal cometido, y otra externa que hace ENAC, desplazándose al laboratorio uno o dos días y comprobando in situ que la acreditación obtenida se cumple en todos sus extremos. No obstante, la acreditación ENAC incluye otros apartados importantes como el de documentación (Manual de Calidad, de Personal, Manual de Revisión del Sistema de Calidad, etc.) y el de Procedimientos de las Técnicas de Ensayo llamados PNT, también acreditados.